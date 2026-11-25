El potencial productivo de las regiones del Perú contrasta con las brechas que todavía limitan su desarrollo. Aunque concentran buena parte de la actividad minera y agropecuaria, la falta de infraestructura, las dificultades para ejecutar proyectos y la informalidad impiden que esa riqueza se traduzca en mejores condiciones de vida. ¿Qué necesitan los sectores de energía, vivienda y salud para impulsar nuevas inversiones fuera de Lima?

En el transcurso de la sesión “¿Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones? La visión de los empresarios de los sectores esenciales”, realizada en CADE Ejecutivos 2026, representantes de estos sectores coincidieron en la necesidad de mejorar la coordinación entre el Estado y las empresas, agilizar los procedimientos y asegurar una planificación de largo plazo. También expusieron proyectos y problemas que, desde sus actividades, condicionan el crecimiento regional.

Myriam Akhoun, CEO de ENGIE Energía Perú y Country Manager Perú; José Salardi, director ejecutivo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) y exministro de Economía y Finanzas; y Ángela Flores, presidenta del Comité Estratégico de Salud de IPAE, participaron en el panel moderado por María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025.

¿Qué inversiones y obras necesitan las regiones para crecer?

Desde el sector energético, Akhoun sostuvo que el país tiene una oportunidad para transformar sus recursos naturales antes de exportarlos. Recordó que el 90% de la producción minera y el 80% de la producción agropecuaria se concentra en las regiones, pero planteó que una mayor industrialización permitiría generar más valor agregado y empleo local.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de procesar el cobre para producir cables y otros bienes elaborados en lugar de exportarlo principalmente como materia prima. Para ello, consideró necesario acercar la energía a las zonas productivas y aprovechar la diversidad de fuentes disponibles en el país: hidroeléctrica en la selva, eólica en la costa, solar en el sur y gas natural.

ENGIE Energía Perú anunció que la compañía proyecta invertir US$1.700 millones hasta 2030 en líneas de transmisión y energías renovables.

En ese contexto, la ejecutiva anunció que ENGIE tiene previsto invertir 1.7 billones de dólares (US$1.700 millones) hasta 2030 en líneas de transmisión y energías renovables. Asimismo, indicó que la compañía ha invertido casi 3 billones de dólares (cerca de US$3.000 millones) en el Perú durante sus 30 años de operaciones. Entre sus compromisos mencionó impulsar la seguridad del suministro energético, generar empleo y trabajar con proveedores y comunidades locales.

La necesidad de reforzar la infraestructura energética quedó expuesta, según Akhoun, con la interrupción del suministro de gas durante dos semanas en marzo de 2026. A su juicio, el episodio evidenció que el sistema no cuenta con suficiente redundancia para responder ante una contingencia. Por ello, consideró prioritario desarrollar alternativas que garanticen la continuidad del suministro.

La ejecutiva también identificó dos obstáculos para concretar nuevos proyectos: la falta de predictibilidad regulatoria y la denominada “permisología”. Explicó que una iniciativa de energía renovable o una línea de transmisión puede requerir más de 10 permisos y tardar entre cinco y 10 años en entrar en operación, pese a que su vida útil puede alcanzar al menos 30 años. Como alternativa, propuso implementar una ventanilla única que agilice los trámites sin reducir las exigencias ambientales.

Por su parte, Salardi señaló que el país mantiene una brecha de infraestructura estimada en US$150.000 millones. Para ilustrar las oportunidades fuera de Lima, mencionó el caso de San Martín, región que —según lo recogido por el gremio local— no figura entre los 21 proyectos de irrigación identificados a nivel nacional, pese a su potencial agrícola y al avance de sus exportaciones de cacao, café y palma aceitera.

El representante de CODIP planteó evaluar la construcción de infraestructura de almacenamiento de agua y proyectos de irrigación que acompañen una expansión urbana ordenada. También propuso analizar una conexión ferroviaria desde San Martín hacia Chimbote, aprovechando la menor distancia entre la selva y la costa, y complementar esa alternativa con el cabotaje para facilitar el acceso a otros mercados.

Otro caso señalado fue el puerto seco de Juliaca, que podría convertirse en una plataforma logística multimodal. Salardi destacó su potencial de conexión con Bolivia y Brasil, así como la posibilidad de aprovechar la infraestructura ferroviaria y las mejoras previstas en el aeropuerto para impulsar el movimiento de carga y la producción de la zona.

El exministro también cuestionó los plazos para ejecutar obras. Indicó que un colegio en riesgo puede pasar 12 años en trámites y solo dos años en etapa de ejecución. En el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de agua potable, señaló que algunos proyectos llevan cerca de una década en proceso y que, de una cartera de 20 iniciativas, apenas dos o tres habrían logrado adjudicarse.

En esa línea, defendió el mecanismo de Obras por Impuestos y afirmó que este año se adjudicarían proyectos por más de S/12,000 millones. Advirtió que una eventual restricción para que las iniciativas se concentren únicamente en sus áreas de influencia podría reducir ese monto a S/500 millones. Para Salardi, el Estado debe facilitar la participación privada y evitar cambios que frenen herramientas de inversión.

¿Qué riesgos enfrentan la vivienda formal y los servicios de salud?

La falta de subsidios para vivienda formal podría dejar a 6.000 familias sin acceso a una solución habitacional.

En el sector inmobiliario, Salardi alertó sobre la falta de recursos para sostener los subsidios destinados a la vivienda formal. Recordó que el compromiso planteado al inicio del Gobierno fue generar 1 millón 250.000 viviendas durante el quinquenio y destacó que la actividad viene creciendo a una tasa superior al 20% anual, con un aporte importante al crecimiento del PBI.

Sin embargo, advirtió que los recursos disponibles para los subsidios se agotaron en octubre y que, hasta el momento de su intervención, no había una respuesta concreta sobre su reposición. Según estimó, esta situación podría impedir que 6,000 familias accedan a una vivienda formal. Una parte de ellas se encuentra en zonas vulnerables ante el fenómeno de El Niño, por lo que la falta de acceso a una solución habitacional también podría mantenerlas expuestas a riesgos.

El representante de CODIP sostuvo que promover la vivienda formal permite reducir la expansión informal, el tráfico de terrenos y la ocupación de zonas inseguras o alejadas de los servicios básicos. Añadió que las familias que no cuentan con una conexión formal de agua pueden llegar a pagar hasta siete veces más por un servicio de menor calidad. Por ello, insistió en que la política de vivienda debe avanzar junto con la infraestructura de agua y saneamiento.

En salud, Flores puso el foco en las limitaciones de los establecimientos públicos y en la necesidad de mejorar la ejecución de los recursos. Indicó que el Perú cuenta con más de 34,000 establecimientos de salud y que los gobiernos regionales manejan alrededor de S/18,000 millones durante este año. No obstante, señaló que casi todos los establecimientos públicos del primer nivel de atención presentan alguna carencia, como falta de equipos o de personal médico.

La ejecutiva también mencionó el caso del hospital Lorena, cuya puesta en servicio tomó 14 años. De acuerdo con su exposición, el presupuesto inicial pasó de S/291 millones a S/1,500 millones, una diferencia de aproximadamente S/1,200 millones. Para Flores, este caso evidencia problemas de sobrecostos, gestión, adendas y financiamiento, además de dificultades de coordinación entre las autoridades locales, regionales y el Gobierno central.

La representante de IPAE remarcó que la inversión en salud debe evaluarse por los resultados que genera y no únicamente por el presupuesto ejecutado o la construcción de infraestructura. En esa evaluación, consideró necesario observar si los hospitales operan adecuadamente, la calidad de la atención y la satisfacción de los pacientes.

Como parte de los compromisos del sector, Flores planteó ampliar las alianzas público-privadas para escalar iniciativas que actualmente funcionan de manera aislada, especialmente en la lucha contra la anemia. También propuso extender las redes integradas de salud y aprovechar los sistemas que ya conectan a cuatro hospitales y más de 700,000 historias clínicas electrónicas, aunque por ahora operan en Lima. Según indicó, los mecanismos de Obras por Impuestos podrían contribuir a llevar esta experiencia a otras regiones.

Un tercer punto fue desarrollar un plan nacional para evitar que el fenómeno de El Niño interrumpa tratamientos médicos y cadenas de suministro. La propuesta contempla identificar rutas alternativas para mantener la atención de los pacientes ante posibles zonas aisladas, con la participación del Ministerio de Salud, EsSalud, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.

Los tres representantes coincidieron en que el crecimiento regional requiere una mayor articulación entre el sector público y privado. Mientras ENGIE planteó reforzar la seguridad energética y ampliar sus inversiones, CODIP pidió destrabar proyectos de infraestructura y vivienda formal, e IPAE propuso escalar iniciativas de salud y asegurar la continuidad de los servicios. El desafío, como quedó expuesto en el panel, es convertir las oportunidades productivas de las regiones en inversiones y servicios que lleguen efectivamente a sus habitantes.