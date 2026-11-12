La bancada de Ahora Nación, a través de la diputada Marleny Bibiana Arminta Valencia, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Ley N.° 27785), con el objetivo, según indica, de fortalecer los requisitos profesionales y técnicos para acceder a los cargos de contralor general y vicecontralor.

La propuesta legislativa plantea establecer condiciones más específicas sobre la experiencia profesional de quien encabece la Contraloría. Actualmente, la norma exige contar con un ejercicio profesional no menor de 10 años; sin embargo, la iniciativa busca delimitar esa experiencia a áreas vinculadas directamente con las funciones del Sistema Nacional de Control.

En ese sentido, el proyecto establece que el candidato a contralor general deberá acreditar al menos 10 años de experiencia profesional en auditoría, control gubernamental, contabilidad gubernamental o gestión pública. Esta trayectoria podrá haberse desarrollado en el sector público o privado, en la dirección de servicios de auditoría, asesoría o consultoría brindados a entidades públicas.

Asimismo, plantea modificar las condiciones para la designación de los vicecontralores. La iniciativa establece que quienes ocupen estos cargos deberán cumplir obligatoriamente con todos los requisitos previstos para el contralor general en el artículo 28 de la Ley N.° 27785.

De esta manera, se busca que los funcionarios que puedan asumir temporalmente la conducción de la Contraloría también acrediten formación profesional, experiencia especializada, solvencia moral e independencia política.

La iniciativa de la diputada Marleny Arminta plantea que los vicecontralores cumplan los mismos requisitos que el titular de la Contraloría. Foto: Contraloría.

¿Qué cambios plantea el proyecto de ley?

La iniciativa legislativa propone modificaciones en los artículos 28 y 33 de la Ley N.° 27785, además de incorporar disposiciones sobre la verificación de requisitos y la adecuación de las normas internas de la Contraloría.

Cuadro comparativo: ¿Qué dice la ley actual y qué propone modificar Ahora Nación?

Artículo / aspecto Norma vigente (Ley N.° 27785) Cambio propuesto por Ahora Nación Artículo 28, literal d): título y colegiatura Exige contar con título profesional universitario y estar habilitado por el colegio profesional correspondiente. Establece expresamente que el candidato debe contar con título profesional universitario, estar colegiado y habilitado, según corresponda. Artículo 28, literal e): experiencia profesional Exige tener un ejercicio profesional no menor de 10 años, sin especificar las áreas en las que debe haberse desarrollado esa experiencia. Establece un mínimo de 10 años de experiencia profesional en auditoría, control gubernamental, contabilidad gubernamental o gestión pública. También admite experiencia en el sector privado en la dirección de servicios de auditoría, asesoría o consultoría brindados a entidades públicas. Artículo 33: requisitos para los vicecontralores Los requisitos e impedimentos para ejercer el cargo de vicecontralor se establecen mediante normas reglamentarias. Dispone que los vicecontralores deberán cumplir obligatoriamente todos los requisitos establecidos en el artículo 28 para el contralor general. Artículo 33: impedimentos y sucesión Establece que se aplican a los vicecontralores las prohibiciones del artículo 26. El vicecontralor de mayor antigüedad reemplaza al contralor en caso de ausencia o vacancia. Mantiene las reglas de impedimentos y sucesión, pero establece expresamente que el vicecontralor deberá cumplir previamente los requisitos exigidos para el cargo de contralor. También precisa que asumirá interinamente el despacho ante una vacancia hasta la designación del nuevo titular. Artículo 4: verificación de requisitos (nuevo) No contempla un procedimiento legal expreso de verificación documentada previa para la designación de vicecontralores. Incorpora la obligación de verificar documentalmente la experiencia profesional, habilitación, idoneidad moral, independencia y demás requisitos antes de designar a los vicecontralores. Artículo 5: adecuación normativa (nuevo) No contempla esta disposición específica. Establece un plazo máximo de 90 días calendario para que la Contraloría adecúe su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), sus normas internas y demás disposiciones reglamentarias.

¿Cuál es el argumento de la iniciativa?

En su exposición de motivos, la diputada Arminta sostiene que la legislación actual presenta un vacío en la delimitación de la experiencia técnica que debe acreditar el titular de la Contraloría.

Según el documento, la exigencia genérica de 10 años de ejercicio profesional permitiría que una persona sin trayectoria específica en auditoría, control gubernamental, contabilidad gubernamental o gestión pública pueda acceder al cargo.

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También advierte una diferencia en el tratamiento legal entre el contralor general y sus reemplazantes, debido a que los requisitos de los vicecontralores se encuentran sujetos a disposiciones reglamentarias.

La propuesta sostiene que elevar las exigencias profesionales contribuiría a mejorar la calidad de los informes de control, evitar observaciones técnicas deficientes y reducir el riesgo de paralización de inversiones públicas por criterios de fiscalización inadecuados.

Finalmente, la iniciativa señala que no generaría gastos adicionales al Tesoro Público, debido a que no contempla la creación de nuevos cargos, órganos ni plazas remuneradas.