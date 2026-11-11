La Contraloría General de la República (CGR) detectó un total de 1,508 obras públicas paralizadas que están ubicadas en puntos críticos ante los efectos del Fenómeno El Niño (FEN) y que requieren una inversión de S/ 14,475,568,937 para culminarse, informó hoy el contralor César Aguilar durante su presentación ante la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría del Congreso de la República.

Durante su exposición, indicó que el total de obras públicas paralizadas alertadas por la Contraloría asciende a 2,237 a nivel nacional y las obras ubicadas en puntos críticos ante el FEN representan el 67.4%. La mayor cantidad de obras ubicadas en puntos críticos ante el FEN están en las regiones de Cusco (272), Puno (212), Ayacucho (149) y Áncash (118).

Mientras que el 75.9 % de obras paralizadas en puntos críticos ante el FEN se concentra en los sectores de Transportes y Comunicaciones (436); Vivienda, Construcción y Saneamiento (319), Agricultura (195) y Educación/Cultura (195).

El titular de la Contraloría enfatizó que las obras públicas paralizadas son un problema que exige una solución preventiva, ya que “la paralización de obras limita el cierre de brechas, compromete recursos públicos y posterga servicios esenciales, afectando directamente a la ciudadanía”.

Por ello, mencionó que la Contraloría implementó, como un modelo de solución, la Directiva de Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas, cuyo modelo de intervención busca prevenir el deterioro de las obras, la pérdida de recursos, la postergación de servicios y la aparición de nuevas paralizaciones con la finalidad de contribuir a su culminación.

César Aguilar precisó que como resultado de este control preventivo se han emitido 282 informes que impulsaron la reactivación de 109 obras públicas, cuyo valor asciende a S/ 4,300 millones y su culminación permitirá beneficiar a cinco millones de peruanos.

“Los servicios de control preventivo han contribuido con la reactivación de obras públicas, la continuidad de los servicios y una gestión más eficiente de los recursos públicos”, comentó el contralor.

Resultados de servicios de control

Asimismo, el titular de la CGR detalló que entre enero y el 31 de octubre de 2026, la Contraloría ha emitido un total de 35,116 informes de control, de los cuales 903 corresponden a informes de control previo, 24,839 son de control simultáneo y 9,374 son de control posterior.

Como resultado de los informes de control posterior, la Contraloría ha identificado presunta responsabilidad en hechos de irregularidad en un total de 3,371 funcionarios y servidores públicos. Además, se pudo detectar un presunto perjuicio económico en contra del Estado por S/ 865 millones, de los cuales S/ 775 millones fueron advertidos en auditorías de cumplimiento y S/ 90 millones en servicios de control específico.

César Aguilar, contralor de la República. Foto: Contraloría.

El contralor también se refirió al estado de implementación de las recomendaciones y corrección de situaciones adversas establecidos en los informes de Contraloría desde el 26 de julio de 2024 hasta el 31 de octubre. En ese sentido, precisó que con el control posterior se emitieron 44,155 recomendaciones a las entidades públicas, de las cuales 11,025 han sido implementadas, 26,657 están en proceso de implementación y 6,473 no fueron implementadas.

Mientras que en ese mismo período se comunicaron 127,226 situaciones adversas en los informes de control simultáneo, de los cuales 75,284 no han sido corregidas, 37,785 sí fueron subsanadas y solo hay 14,157 situaciones adversas en proceso de corrección.