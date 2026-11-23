El alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, informó que envió una solicitud formal al contralor general de la República para que establezca los lineamientos que deberán seguirse en el proceso de transferencia de la gestión municipal.

El pedido responde a que los plazos establecidos por ley ya vencieron sin que hasta el momento se haya proclamado oficialmente a la autoridad que asumirá el cargo.

Durante la ceremonia de graduación de la primera promoción de la Guardia Metropolitana de Lima, el burgomaestre explicó que la normativa contempla la presentación de un informe final por parte de las comisiones de transferencia dos meses antes del cambio de administración.

Sin embargo, dicho periodo ya transcurrió y falta poco más de un mes para que concluya su gestión.

“Remitimos una carta al contralor general de la República para que nos indique cómo debemos proceder, debido a que los plazos ya se cumplieron. La normativa establece que debe presentarse un informe final de las comisiones de transferencia dos meses antes del cambio de gestión, pero ese periodo ya venció. Por ello, necesitamos que la Contraloría General de la República nos precise cómo actuar mientras no se cuente con resultados oficiales”, manifestó.

FACHADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A la espera de una respuesta de la Contraloría

Reggiardo indicó que su administración designó y acreditó hace varias semanas a sus tres representantes para integrar la comisión de transferencia. No obstante, señaló que el procedimiento continúa paralizado debido a que aún no se cuenta con una resolución definitiva que oficialice quién será el próximo alcalde de Lima.

El burgomaestre también precisó que su solicitud no busca ampliar los plazos por decisión propia, sino recibir una orientación jurídica de la Contraloría, en su condición de organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales.

Asimismo, estimó que la respuesta podría llegar durante esta semana, con el objetivo de asegurar un proceso de transición ordenado.