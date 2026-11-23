Las acciones bajaban levemente a US$ 86.87 a las 10:40 a.m. en Nueva York, un 4.7% por encima del precio de US$ 83 de su oferta pública inicial. La empresa detrás de Claude retrocedía mientras otras compañías vinculadas a la IA repuntaban, lideradas por Nvidia, después de conocerse que su ex director ejecutivo regresaría al cargo tras haber sido destituido por reportes sobre tres relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.

“Nvidia siempre fue más importante que Anthropic”, dijo Michael O’Rourke , estratega jefe de mercados de JonesTrading. “Nvidia es una empresa consolidada que previamente llegó a tener una capitalización de mercado de US$ 5 billones”.

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La rápida adopción de productos como Claude Code, el agente de programación de Anthropic para desarrolladores de software, convenció a muchos inversionistas de pujar por acciones en la OPI de la compañía. Una demanda de más de US$ 500,000 millones se tradujo en una recaudación de US$ 119,500 millones para la empresa y sus siete cofundadores.

La preocupación por el ritmo del gasto en IA sacudió al mercado la semana pasada, incluso mientras la compañía se encontraba en pleno proceso de cerrar la mayor OPI de la historia. Con los compromisos de gasto de Anthropic acercándose a US$ 901,000 millones hasta 2045, según muestran sus documentos regulatorios, sus primeras jornadas de cotización se han convertido en un referéndum sobre las ambiciones del sector.

Incluso antes del regreso de Huang, los inversionistas esperaban que las primeras jornadas de cotización estuvieran llenas de sorpresas.

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“Con la volatilidad de Anthropic, no estoy tan preocupado”, dijo David Busch , director de inversiones de Trajan Wealth, en una entrevista el viernes. Busch la comparó con el debut de SpaceX en junio. “Esto suele ocurrir en una OPI”.

Las acciones de SpaceX llegaron a subir hasta un 67% por encima del precio de la OPI antes de caer por debajo de ese nivel menos de seis semanas después de su debut.

La OPI de Anthropic dejó a más de la mitad de los inversionistas institucionales que pujaron por acciones sin ninguna asignación, que se concentró fuertemente en inversionistas de Estados Unidos, informó Bloomberg News. Unas 1.200 instituciones presentaron órdenes, según personas familiarizadas con el asunto.

Anthropic y su rival OpenAI enfrentan un creciente escrutinio público sobre la seguridad de la IA tras una serie de incidentes de alto perfil relacionados con ataques informáticos de agentes autónomos fuera de control, mientras continúa el debate sobre si la tecnología plantea lo que Anthropic calificó como “riesgos existenciales para la humanidad” en el documento de su OPI. OpenAI presentó de manera confidencial la documentación para salir a bolsa, pero no planea hacerlo antes de 2027.