El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó al Gobierno y al Congreso evaluar el funcionamiento del sistema electoral peruano y, posteriormente, declararlo en reorganización.

La autoridad cuestionó el desempeño de las autoridades electorales y sostuvo que el modelo actual no debería continuar operando.

“No merecemos los peruanos estar sometidos a este sistema electoral que ya caducó, que no puede seguir en funcionamiento”, manifestó. Asimismo, expresó su preocupación por lo que considera una afectación a la voluntad popular durante los procesos electorales, una situación que calificó de inaceptable.

Sus declaraciones se producen en medio de la problemática por el reciente pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El organismo estableció que quienes postularon como primeros regidores y ejercieron la alcaldía en el periodo municipal inmediatamente anterior no podrán recibir credenciales para volver a ocupar ese cargo.

Este criterio alcanza a Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima, después de haber ejercido la alcaldía durante el periodo 2023-2026. Por ello, la que asumiría el puesto es la segunda regidora, Jeanette Alonzo. Sin embargo, falta el pronunciamiento de las autoridades oficiales.

Posiciones desde Renovación Popular

El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró que Jeanette Alonzo debería asumir la Alcaldía de Lima si se concreta el impedimento de Rafael López Aliaga.

En el podcast Siempre a las 8, de El Comercio, Muñante señaló que Alonzo cuenta con la confianza de López Aliaga y que lo ha acompañado en sus campañas.

“Es una profesional que siempre ha estado presente en las campañas”, indicó.

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Asimismo, el legislador señaló que, de concretarse su llegada a la alcaldía, Alonzo necesitará el respaldo de todos los integrantes del Concejo Municipal.

Por otro lado, Muñante cuestionó el pronunciamiento del JNE al considerar que, en la misma línea de Reggiardo, vulnera la voluntad popular e indicó que se preparan acciones legales.

“Ya hay precedentes en los cuales se han planteado amparos electorales y el Poder Judicial ha devuelto a la candidatura a muchos candidatos. No sería saludable para la democracia dejar las cosas como están”, sostuvo.