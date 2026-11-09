Renzo Reggiardo pidió que se declare en reorganización el sistema electoral del país. (FOTO: USI)
Renzo Reggiardo pidió que se declare en reorganización el sistema electoral del país. (FOTO: USI)
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Redacción Gestión
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y, posteriormente, declararlo en reorganización.

La autoridad cuestionó el desempeño de las autoridades electorales y sostuvo que el modelo actual no debería continuar operando.

“No merecemos los peruanos estar sometidos a este sistema electoral que ya caducó, que no puede seguir en funcionamiento”, manifestó. Asimismo, expresó su preocupación por lo que considera una afectación a la voluntad popular durante los procesos electorales, una situación que calificó de inaceptable.

Sus declaraciones se producen en medio de la problemática por el reciente pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por ello, la que asumiría el puesto es la segunda regidora, Jeanette Alonzo. Sin embargo, falta el pronunciamiento de las autoridades oficiales.

Posiciones desde Renovación Popular

si se concreta el impedimento de Rafael López Aliaga.

En el podcast Siempre a las 8, de El Comercio, Muñante señaló que Alonzo cuenta con la confianza de López Aliaga y que lo ha acompañado en sus campañas.

“Es una profesional que siempre ha estado presente en las campañas”, indicó.

Por otro lado, Muñante cuestionó el pronunciamiento del JNE al considerar que, en la misma línea de Reggiardo, vulnera la voluntad popular e indicó que se preparan acciones legales.

“Ya hay precedentes en los cuales se han planteado amparos electorales y el Poder Judicial ha devuelto a la candidatura a muchos candidatos. No sería saludable para la democracia dejar las cosas como están”, sostuvo.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, por su parte, apoyó una eventual llegada de Jeanette Alonzo a la Alcaldía de Lima si López Aliaga queda impedido. (Foto: Mario Zapata / EC)
El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, por su parte, apoyó una eventual llegada de Jeanette Alonzo a la Alcaldía de Lima si López Aliaga queda impedido. (Foto: Mario Zapata / EC)

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