Jeanette Alonzo Contreras ocupa el segundo lugar en la lista de regidores de Renovación Popular para Lima Metropolitana. La agrupación obtuvo la mayor votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aunque la proclamación oficial de los resultados sigue pendiente.

Inicialmente, Luis Rubio postulaba a la alcaldía y López Aliaga figuraba como primer regidor. Sin embargo, renunció antes del cierre de inscripciones, por lo que el exalcalde quedó al frente de la lista de regidores, seguido por Alonzo.

La posibilidad de que Alonzo asuma la alcaldía para el periodo 2027-2030 cobró fuerza tras el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El organismo estableció que quienes fueron alcaldes en el periodo inmediatamente anterior no podrán volver al cargo como primeros regidores, medida que alcanzaría al exalcalde Rafael López Aliaga.

Perfil de Alonzo

Jeanette Alonzo nació el 31 de mayo de 1974 en el distrito limeño de Jesús María y actualmente reside en Pueblo Libre, según la información consignada en su hoja de vida presentada ante las autoridades electorales.

Estudió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el grado de bachiller en Contabilidad en 2001 y el título de contadora pública en 2002. En 2024 realizó una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte, de acuerdo con los datos incluidos en su declaración jurada.

En el ámbito laboral, trabajó como contadora en una promotora de desarrollo en educación y cultura. Esta experiencia figura en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. Dentro de Renovación Popular, Alonzo también ocupa la Secretaría Nacional de Economía.

Alonzo fue elegida regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2023-2026. Según la información declarada en su hoja de vida, no registra sentencias.

Como se recuerda, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que los candidatos a primer regidor que ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediatamente anterior no podrán ser proclamados ni recibir credenciales para volver a ocupar la alcaldía.

La funcionaria precisó que tampoco podrán acceder a ese cargo por sucesión ante una eventual suspensión o vacancia. En estos casos, corresponderá asumir al siguiente regidor hábil de la misma lista electoral.