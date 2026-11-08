La posibilidad de que Alonzo asuma la alcaldía para el periodo 2027-2030 cobró fuerza tras el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Facebook: Jeanette Evangelina Alonzo Contreras
La posibilidad de que Alonzo asuma la alcaldía para el periodo 2027-2030 cobró fuerza tras el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Facebook: Jeanette Evangelina Alonzo Contreras
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

aunque la proclamación oficial de los resultados sigue pendiente.

Inicialmente, Luis Rubio postulaba a la alcaldía y López Aliaga figuraba como primer regidor.

La posibilidad de que Alonzo asuma la alcaldía para el periodo 2027-2030 cobró fuerza tras el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Perfil de Alonzo

Jeanette Alonzo nació el 31 de mayo de 1974 en el distrito limeño de Jesús María y actualmente reside en Pueblo Libre, según la información consignada en su hoja de vida presentada ante las autoridades electorales.

Estudió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el grado de bachiller en Contabilidad en 2001 y el título de contadora pública en 2002. En 2024 realizó una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte, de acuerdo con los datos incluidos en su declaración jurada.

En el ámbito laboral, trabajó como contadora en una promotora de desarrollo en educación y cultura. Esta experiencia figura en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. Dentro de Renovación Popular, Alonzo también ocupa la Secretaría Nacional de Economía.

Según la información declarada en su hoja de vida, no registra sentencias.

Como se recuerda, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que los candidatos a primer regidor que ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediatamente anterior no podrán ser proclamados ni recibir credenciales para volver a ocupar la alcaldía.

En estos casos, corresponderá asumir al siguiente regidor hábil de la misma lista electoral.

La segunda regidora de Renovación Popular podría asumir el cargo tras el criterio del JNE que impediría a López Aliaga volver a la alcaldía. (Foto: GEC)
La segunda regidora de Renovación Popular podría asumir el cargo tras el criterio del JNE que impediría a López Aliaga volver a la alcaldía. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR

Impulsan en el Congreso segunda vuelta electoral para elección de alcalde de Lima
JNJ habilita a dos postulantes aptos para liderar la ONPE: ¿cuándo se conocerá al nuevo jefe?
JNJ pide a Fiscalía ahondar pesquisas sobre presunta corrupción en nombramiento de jueces

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.