La Junta Nacional de Justicia (JNJ) considera indispensable que el Ministerio Público profundice y acelere las diligencias destinadas a esclarecer los hechos reportados por un medio de comunicación respecto a presuntos cobros ilícitos atribuidos a funcionarias de la institución en el procedimiento de selección y nombramiento de magistrados.

En ese sentido, la institución solicita al Ministerio Público evaluar la ampliación de las diligencias de investigación pertinentes e impulsar oportunamente las actuaciones necesarias, identificar a las personas involucradas y establecer el alcance de los hechos denunciados.

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🚨 La JNJ considera indispensable que la @FiscaliaPeru esclarezca los hechos reportados por un medio de comunicación, sobre presuntos cobros ilícitos de funcionarias de la institución en el procedimiento de selección y nombramiento de magistrados. 🔗 https://t.co/ICZEGAT9fO https://t.co/aGkqxHXHQZ — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) October 28, 2026

De esta manera, la JNJ reitera su disposición de colaborar con el Ministerio Público y proporcionar, en el marco de sus competencias, la información y documentación que sean requeridas a fin de determinar las responsabilidades individuales que correspondan y salvaguardar la legitimidad de las funciones constitucionales encomendadas.

Es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente que se encuentra sometido a la Constitución, a su ley orgánica y a las demás leyes sobre la materia.

Tiene como misión nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, y a los jefes de la ONPE y el Reniec.