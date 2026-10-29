JNJ. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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En ese sentido, la institución solicita al Ministerio Público evaluar la ampliación de las diligencias de investigación pertinentes e impulsar oportunamente las actuaciones necesarias, identificar a las personas involucradas y establecer el alcance de los hechos denunciados.

De esta manera, la JNJ reitera su disposición de colaborar con el Ministerio Público y proporcionar, en el marco de sus competencias, la información y documentación que sean requeridas a fin de determinar las responsabilidades individuales que correspondan y salvaguardar la legitimidad de las funciones constitucionales encomendadas.

Tiene como misión nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, y a los jefes de la ONPE y el Reniec.

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