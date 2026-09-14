Perú ha estado enviando volúmenes considerables de arándanos a Europa desde una fase muy temprana de la temporada. Sin embargo, esta situación podría variar. SFI Rotterdam, empresa dedicada a la importación de fruta fresca del extranjero para distribuirla en el mercado europeo, advirtió que ya existen señales claras de que la oferta, en esta oportunidad, será inferior a la prevista debido a los efectos del Fenómeno El Niño (FEN).

Jan Marc Schulz, de SFI Rotterdam, manifestó que los volúmenes que se están enviando ahora se sitúan por debajo de las estimaciones. “Es muy probable que en lugar de tener una oferta abundante de arándanos en octubre, la oferta escasee en noviembre y diciembre”, señaló a Fresh Plaza.

Adicionalmente, el ejecutivo sostuvo que si bien la demanda de este berrie es buena y la calidad de los arándanos peruanos también, los precios no se encuentran en la misma situación, calificando el ambiente general en el mercado de fruta importada como “tenso” este año.

“Y las perspectivas de inflación que se han anunciado no están ayudando precisamente a mejorarlo. Se nota que el consumidor se está apretando el cinturón, y aun así Europa, por su relativa estabilidad geopolítica, sigue siendo un mercado al que con frecuencia se envían volúmenes excesivos especulando con la posibilidad de obtener buenos resultados”, expresó.

Proarándanos replantea proyección

Recientemente, Proarándanos, la asociación gremial de exportación y comercialización de arándanos en el país, informó sobre la cuarta proyección de exportaciones del fruto.

La campaña 2026-2027 está estimada en 382,000 toneladas exportadas, una reducción del 6% respecto al reporte publicado en agosto, que proyectaba el total de la campaña en 404,000 toneladas. Según la asociación, la reducción se debe principalmente al empeoramiento de las condiciones climáticas.

Se estima que la principal disminución sea en el pico de la campaña, que se prevé para la semana 42, con un volumen aproximado de 16,500 toneladas. Esto se traduce en un máximo 16% menor al proyectado en agosto, con un declive del 21% respecto al registrado en la campaña 2025-26, cuando se registraron 20,900 toneladas exportadas.