Para fortalecer sus actividades logísticas, la agroexportadora de arándanos Inka’s Berries anunció el inicio de operaciones de su planta de empaque y enfriamiento en el fundo Salvador (Ica). De este modo, la compañía apunta a aumentar la eficiencia en la gestión de berries dirigidos al mercado internacional.

Según información de la empresa, la planta de empaque ocupa un área de packing de 4,723 metros cuadrados (m2) con una capacidad máxima de almacenamiento de 70 toneladas por día en un área climatizada de 2,125 m2.

“Hemos equipado nuestras instalaciones con tecnología de última generación, garantizando que cada arándano cumpla con los más altos estándares internacionales de inocuidad antes de llegar a los mercados más exigentes”, remarcó la firma.

A partir de este equipamiento, Inka’s Berries sostuvo que se encuentra en capacidad de procesar los más altos volúmenes exportación en arándanos, considerando que entre sus destinos actuales ya se encuentran plazas con alta demanda como Estados Unidos, Europa y China.

Planta de empaque de Inka's Berries se encuentra en Ica. (Fuente: Linkedin de Inka's Berries).

Proyecciones de Inka’s Berries

A fines del año pasado, el presidente ejecutivo de la compañía, Carlos Gereda, señaló a Gestión que, tras plantar al cierre del 2024 cerca de 350 hectáreas (has) con las variedades premium Alessia Blue+ y Abril Blue+, la firma disponía de cerca de 700 has sembradas con arándanos, entre sus fundos de Lambayeque, Lima (Huacho) e Ica.

A dicha área productiva, a fines de este año se sumarán 200 has que no necesariamente corresponderían a los tipos de arándanos que vienen sembrando, sino a una nueva variedad genética.

“Probablemente sea una nueva variedad que está en desarrollo este año (2025), junto con Bloom Fresh (firma española que adquirió el 66% del negocio de genética). El plan es que de estas 200 has, 100 has sean el reemplazo de variedades antiguas que aún tenemos (Biloxi y Matías) y las otras 100 has pertenezcan a un nuevo crecimiento en el fundo de Ica”, explicó el ejecutivo.

Con ese ritmo de expansión, Inka’s Berries estimó llegar a cerca de 18 millones de kilos al 2027, lo que representaría aproximadamente US$ 100 millones en facturación. “El crecimiento se dará por diversos factores; entre ellos, la madurez de los árboles, las nuevas plantaciones, variedades muy productivas y de buena calidad, entre otros aspectos”, remarcó Gereda.