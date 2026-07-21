La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, oficializó su postulación a la Alcaldía de La Victoria por Renovación Popular en las Elecciones Municipales y Regionales 2026.

La candidata sostuvo que su decisión responde a la necesidad de contar con autoridades que, según indicó, tengan voluntad política para enfrentar problemas como la inseguridad, la ocupación de espacios públicos y las extorsiones.

“Tomo esta decisión para hacerle caso a mucha gente que me decía: ‘Pero una cosa es lo que hagas del lado civil y también de tomar la decisión’. Yo quiero tener esa decisión. Porque, ¿qué necesitamos en La Victoria? Un alcalde decidido y con la voluntad política de trabajar, además de una sociedad civil organizada”, manifestó en RPP.

Asimismo, afirmó que la recuperación de espacios en zonas de Gamarra durante su gestión como presidenta de la Asociación de Empresarios representa un antecedente del trabajo conjunto con la sociedad civil y las autoridades.

Destacó que en el distrito se encuentran “los cinco polos comerciales más importantes del Perú”, entre ellos los mercados que abastecen “a toda la ciudad”.

En torno al Parque Cánepa, Saldaña señaló que la concesión de la parte superior del recinto venció el 18 de julio, pero que la empresa concesionaria aún no entrega el espacio.(Foto: GEC)

La situación del Parque Cánepa

En torno al Parque Cánepa, Saldaña señaló que la concesión de la parte superior del recinto venció el 18 de julio, pero que la empresa concesionaria aún no entrega el espacio.

También denunció que esta empresa ha pagado solo 1.5 dólares por cada metro cuadrado en 30 años. Indicó que, conforme al acuerdo, el caso deberá resolverse mediante un proceso arbitral y pidió a las empresas que operan en el lugar respaldar la devolución del inmueble al distrito.