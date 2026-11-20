En una reciente edición de Diálogos, espacio de conversación organizado por el diario Gestión, que llega esta vez de la mano del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, destacados especialistas de la academia, el sector empresarial y el gremio agroexportador analizaron el golpe que ocasionaría El Niño en Perú.

El diagnóstico científico y las vulnerabilidades inmediatas de la economía nacional surgieron en la conversación.

Marina Farías, docente investigadora de la Universidad de Piura (UDEP), recordó la “mecánica” del fenómeno y señaló que el calentamiento marino se percibe desde inicios de año en las costas peruanas; y a nivel internacional, desde junio último la NOAA declaró que comenzaba el evento de El Niño.

Farías detalló que, aunque la anomalía térmica alcanzó su punto crítico en octubre y ha empezado a declinar, con la llegada del verano, que nos acercaría a 28 grados la temperatura del mar, van a iniciar las intensas lluvias continuas y no de forma aisladas como se ve actualmente. Esta condición, combinada con el descenso de la Zona de Convergencia Intertropical hacia las costas de Ecuador y Perú (zonas de Piura y Lambayeque), desencadenará fuertes precipitaciones, crecidas de ríos y activación de quebradas.

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Frente a este escenario, Mario Acosta, director académico del MBA y miembro del Consejo de Dirección del PAD, advirtió sobre la fragilidad de las cadenas de suministro en un país cuya conectividad depende de ejes expuestos a huaicos e inundaciones: “Esto va a retar a las empresas para que puedan mantener el adecuado abastecimiento, no solo de sus productos terminados, sino también de materias primas que necesitan para producir”.

Acosta subrayó que la interrupción del transporte, por vías bloqueadas, amenaza el abastecimiento de materias primas y alimentos, además de comprometer la infraestructura energética crítica, como redes eléctricas y transporte de combustibles. Asimismo, alertó con preocupación sobre la distribución de insumos médicos y la continuidad operativa de los centros de salud para las poblaciones vulnerables.

Mesa Diálogos, de Gestión y el PAD. Foto: PAD

En esa misma línea, Carlos Neuhaus, coordinador del Comando Privado frente a El Niño, enfatizó que la prioridad absoluta debe ser la preservación de la vida humana. Así lanzó una dura advertencia sanitaria, sosteniendo que las epidemias de dengue y chikungunya podrían causar pérdida de vidas superior a la provocada por los huaicos e inundaciones.

Para contrarrestar esta amenaza, destacó el rol del sector privado, que actúa como aliado estratégico del Estado. Por ejemplo, se ha desplegado una oficina de gerencia de proyectos (PMO) en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para articular operaciones logísticas multimodales por vía terrestre, marítima y aérea, además de canalizar donaciones de combustible y almacenes privados. Resaltó también la articulación entre gremios empresariales, cámaras, entre otros.

Por su parte, Edwin Córdova, jefe de Sostenibilidad de AGAP, detalló el impacto del estrés térmico en el campo. Comentó, por ejemplo, que la falta de cuajo en la floración ha provocado un impacto en los cultivos, además se ha visto, en algunos casos, caídas en la productividad de entre 40% y 60% tanto en cultivos de agroexportación como en cultivos tradicionales.

De hecho, resaltó que el foco de protección, además de estar, por supuesto, sobre la vida de los trabajadores y sus familias, y la actividad productiva, también se tiene especial atención a la infraestructura hídrica. Ante esta crisis, el gremio agrario ha destinado más de S/ 10 millones en obras preventivas e infraestructura hídrica, canalizando capacidades logísticas para colaborar con la vacunación contra el dengue.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

Empresas y herramientas

En la conversación, también se profundizó en la resiliencia económica de las micro, pequeñas y medianas empresas, los mecanismos financieros de ejecución rápida y la infraestructura del norte.

Acosta señaló que las pequeñas empresas son las más propensas a sufrir la ruptura de la cadena de pagos por falta de liquidez operativa. Por ello, exigió una intervención estatal decisiva a través de créditos garantizados para evitar el colapso de las familias que dependen de estos empleos. “Va a hacer falta un apoyo directo y expreso del Gobierno”, sostuvo.

“El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció un paquete contracíclico para responder ante esta situación, pero hay que ver que sea efectivo [...] Lo que no podemos hacer es mirar a un costado”, enfatizó.

Acosta se refirió a los créditos con garantías: “La mayoría de las empresas no quiebran porque dan pérdidas, sino porque se rompe el flujo de caja. Eso es lo que hay que tratar de evitar”.

Por su parte, Neuhaus argumentó que el esquema de Servicios por Impuestos (SxI) es la herramienta más ágil para atender emergencias inmediatas como proteger el codo de un río, así también como facilitar donaciones, por ejemplo, de combustible y atender la colocación de puentes Bailey. Diferenció estas acciones de las Obras por Impuestos (OxI) que se perfilan más para la reconstrucción.

Aspecto técnico

En el plano técnico, Farías presentó una visión crítica sobre el río Piura, revelando que la descolmatación apenas ha reducido 65 centímetros del lecho fluvial. La especialista demostró que la acumulación de sedimentos –incluso tras el desvío de la cuenca en 2017– mantiene el fondo del río entre cuatro y seis metros por encima de los niveles de 1998.

Además, advirtió que el terraplén La Mariposa es un punto de extrema vulnerabilidad y denunció que las defensas del Bajo Piura acumulan 10 años de deterioro sin reparación. “Sí, hay que hablar de la reconstrucción, pero no olvidar que debemos salvar a las personas en este momento”, apuntó.

Complementando el análisis, Córdova expuso que debe existir una estrategia para mantener la logística mediante puertos alternativos como Paita, Salaverry y Chancay para aliviar la carga portuaria del Callao. “Esto tiene que ser un trabajo conjunto. El privado no lo puede hacer solo, necesita también que el Estado lidere y oriente”, resaltó.

Explicó que las restricciones que impone la perecibilidad de los productos frescos y la necesidad de mantener cadenas de frío. Asimismo, expresó la frustración del gremio ante la inacción de algunos gobiernos subnacionales por el temor generado ante la transición electoral.

Se debe pensar en una gestión diferente

Marina Farías, docente investigadora de la Universidad de Piura (UDEP)

Marina Farías, UDEP. Foto: PAD

Piura es una zona clave. Necesitamos, como mencioné, proteger el dique o terraplén Mariposa, porque puede ocasionar daños grandes, y los diques del Bajo Piura, para evitar que las ciudades, centros poblados, se vean directamente afectados.

A largo plazo, pensando en la recuperación tras el impacto del fenómeno, se debe tener una gestión diferente. Me refiero a que hoy el río Piura no lo asume nadie, ni el gobierno local, regional o nacional; entonces, nadie toma realmente decisiones. El que quiere tomar decisiones, se ve limitado por las demás entidades.

Entonces, si fuera realmente una autoridad de cuenca que decida qué se hace y cómo se hace, sería mejor. Esto es lo que nosotros proponemos desde la Universidad de Piura – UDEP.

Debemos atenuar en algo los impactos negativos

Mario Acosta, director académico del MBA y miembro del Consejo de Dirección del PAD

Mario Acosta, PAD. Foto: PAD

Debemos estar más unidos que nunca, fomentar más la solidaridad, aprender a ser empáticos con lo que le pasa a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas.

¿Eso debe ser un motivador para qué? Para tomar, dependiendo de cada uno, el rol que se juega en la sociedad, en las empresas, y ponerse a disposición para poder, al menos, atenuar en algo todas esos impactos negativos.

Hacia el futuro, debemos aprender [de lo que estamos viviendo hoy] para que estas situaciones no se repitan, porque lo que está en juego es lo más valioso: la vida de los peruanos. Eso es algo que no podemos dejar a la suerte.

A tomar medidas posibles para enfrentar las enfermedades

Carlos Neuhaus, coordinador del Comando Privado frente al fenómeno de El Niño

Carlos Neuhaus, Comando Privado El Niño. Foto: PAD

Las vacunas no van a alcanzar. Tenemos que ser conscientes que debemos tomar todas las medidas posibles para enfrentar las enfermedades que llegarán con El Niño. Lo cierto es que [las medidas de prevención y algunas acciones] se debieron empezar desde el Gobierno anterior. No estoy hablando de política, sino de eficiencia y hasta de corazón [...].

Es más, todos pongámonos la mano al corazón y pensemos que las víctimas pueden ser nuestros hijos, padres o entorno. Trabajemos juntos y, quizás apelando a la frase de los Panamericanos, “juguemos todos para sacar esto adelante”.

Por una buena política pública de gestión

Edwin Córdova, jefe de Sostenibilidad de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP)

Edwin Córdova, AGAP. Foto: PAD

Debemos tener realmente una buena política pública de gestión de riesgos de desastres. [...] en otros países, como Japón, la gestión de riesgos no es un tema solamente de política pública, es un tema de supervivencia. Creo que tener una buena política de gestión de desastres va más allá de un gobierno a otro, tiene que ser transversal, independientemente de “derecha, izquierda, arriba o abajo”.

De otro lado, aprovecharía este espacio para llamar al Gobierno central para que pueda trabajar mucho con las nuevas autoridades locales y regionales. Es totalmente imprescindible que sea el Gobierno quien oriente esa articulación y ese trabajo en conjunto, quitándonos de mezquindades políticas y trabajando realmente por la población.