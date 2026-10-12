Graciela Chipana, diputada por Moquegua del partido Juntos por el Perú, afronta un juicio oral por presunta discriminación agravada contra un niño con trastorno del espectro autista (TEA). Según Cuarto Poder, el Ministerio Público solicita una condena penal y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los hechos investigados ocurrieron en abril de 2025, cuando la parlamentaria era profesora del aula de tres años del colegio estatal San Antonio de Padua, en Moquegua.

Chipana —según la tesis fiscal— habría impedido que el menor ingresara al salón y exigido a su familia contratar a una profesora de apoyo, conocida como “profesora sombra”. Los padres no podían asumir ese gasto, detalla el informe.

Entre los elementos presentados por la Fiscalía figuran audios en los que la entonces docente habría expresado que atender al niño le resultaba desgastante por sus dificultades de lenguaje.

La defensa de la diputada, a cargo de José Domingo Pérez y Aldo Álvarez Hurtado, sostuvo durante la audiencia que sus expresiones respondían a una preocupación por la atención del alumno y no constituían un acto de discriminación.

El abogado penalista André Sota Vásquez señaló al programa que una sentencia condenatoria firme por discriminación agravada tendría como consecuencia la pérdida del cargo de la parlamentaria para Graciela Chipana.

Mientras que el padre del menor manifestó que continuará con el caso para promover un trato igualitario para los niños con discapacidad en los colegios públicos.

Chipana adelantó que asistirá a las citaciones judiciales para defender su inocencia.