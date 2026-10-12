La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, afronta un juicio por presunta discriminación agravada. (Foto: Congreso)
La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, afronta un juicio por presunta discriminación agravada. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, afronta un juicio oral por presunta discriminación agravada contra un niño con trastorno del espectro autista (TEA). Según Cuarto Poder, el Ministerio Público solicita una condena penal y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los hechos investigados ocurrieron en abril de 2025, cuando la parlamentaria era profesora del aula de tres años del colegio estatal San Antonio de Padua, en Moquegua.

Chipana —según la tesis fiscal— habría impedido que el menor ingresara al salón y exigido a su familia contratar a una profesora de apoyo, conocida como “profesora sombra”. Los padres no podían asumir ese gasto, detalla el informe.

Entre los elementos presentados por la Fiscalía figuran audios en los que la entonces docente habría expresado que atender al niño le resultaba desgastante por sus dificultades de lenguaje.

La defensa de la diputada, a cargo de José Domingo Pérez y Aldo Álvarez Hurtado, sostuvo durante la audiencia que sus expresiones respondían a una preocupación por la atención del alumno y no constituían un acto de discriminación.

El abogado penalista André Sota Vásquez señaló al programa que una sentencia condenatoria firme por discriminación agravada tendría como consecuencia la pérdida del cargo de la parlamentaria para Graciela Chipana.

Mientras que el padre del menor manifestó que continuará con el caso para promover un trato igualitario para los niños con discapacidad en los colegios públicos.

Chipana adelantó que asistirá a las citaciones judiciales para defender su inocencia.

TE PUEDE INTERESAR

Advierten que el Congreso gastó casi S/ 3 millones en remodelar comedores
Presidenta Keiko Fujimori al Congreso: “Tenemos que saber de qué lado están”
Keiko Fujimori pide al Congreso dejar atrás rencillas y otorgar facultades contra la delincuencia
Congreso: JPP presentan dictamen y plantea archivar pedido de facultades legislativas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.