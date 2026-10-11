Vladimir Cerrón es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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El Ministerio Público instó al Poder Judicial a aprobar el archivo del proceso penal contra Vladimir Cerrón, por el caso Antalsis.

Fue el Segundo Despacho de o archivo total de la causa en favor de Vladimir Cerrón, del empresario Martín Belaunde Lossio y otras 25 personas implicadas.

Dicho pedido fue realizado ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del juez Leodan Cristóbal Ayala.

El juez Cristóbal Ayala programó para el jueves 5 de noviembre, a las 3:00 pm, la audiencia virtual para la evaluación del caso.

Ambas partes

RPP detalla que el magistrado dispuso que este requerimiento fiscal de sobreseimiento sea puesto en conocimiento de las demás partes procesales involucradas para que, en un plazo procesal de diez días hábiles, expongan lo que consideren pertinente y, de ser el caso, puedan argumentar una oposición y solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que considere procedentes.

Cabe acotar que el pasado 10 de abril el juez Cristóbal Ayala archivó el delito de colusión agravada que la Fiscalía atribuía a Vladimir Cerrón por el caso ‘Antalsis’ al declarar fundado el requerimiento que hizo la Fiscalía Anticorrupción.

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