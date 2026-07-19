Fiscalía pide archivar el presunto delito de cohecho a Vladimir Cerrón en caso “Antalsis”. (Foto: Andina)
Fiscalía pide archivar el presunto delito de cohecho a Vladimir Cerrón en caso “Antalsis”. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube

fundador de Perú Libre, dentro del proceso penal por el caso “Antalsis”.

Este pedido fue presentado por

Ante este requerimiento,

LEA TAMBIÉN: PNP sobre Vladimir Cerrón: No se puede tener su ubicación por la tecnología que usa

y a los demás sujetos procesales a una audiencia preliminar inaplazable, donde se debatirán los fundamentos del pedido de sobreseimiento antes de emitir la decisión correspondiente.

Cabe recordar que el 10 de abril, el juez Cristóbal Ayala archivó el delito de colusión agravada que la Fiscalía atribuía a Vladimir Cerrón en el caso “Antalsis”.

LEA TAMBIÉN: Vladimir Cerrón solicita al PJ ser excluido del pago de reparación civil por colusión

de dicho delito por la causal de “sospecha insuficiente”.

Sin embargo, Vladimir Cerrón tiene una imputación vigente por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir agravada, el cual también le atribuye la Fiscalía por el mismo caso.

LEA TAMBIÉN: Magistrado del TC respalda investigar presuntas irregularidades en trámite de demanda de Cerrón

El caso Antalsis es una investigación por presunta corrupción vinculada a la ejecución de los puentes Comuneros y Eternidad en la región Junín, durante la gestión de Vladimir Cerrón como gobernador.

Según la Fiscalía, en este caso se habría evadido la normativa de contrataciones y causado un perjuicio superior a S/26 millones al Estado.

El juez Leodan Cristóbal Ayala ordenó que se notifique a todas las partes procesales para que presenten los argumentos que consideren necesarios. Foto: Andina.
El juez Leodan Cristóbal Ayala ordenó que se notifique a todas las partes procesales para que presenten los argumentos que consideren necesarios. Foto: Andina.

TE PUEDE INTERESAR

PJ amplía por ocho meses investigación contra Ollanta Humala por caso Madre Mía
PJ pide que se apruebe presupuesto para Unidades de Flagrancia ante avance de inseguridad
PJ ordena finalizar investigación contra Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, por caso “Anguía”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.