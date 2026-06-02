Vladimir Cerrón, a través de su defensa, pidió al Poder Judicial ser excluido del pago de una eventual reparación civil en favor del Estado, en el marco del caso “Antalsis”, por el presunto delito de colusión agravada.

El pedido busca dejar sin efecto la resolución emitida el pasado 10 de abril por el juez Leodan Cristóbal Ayala. En dicho fallo, el magistrado archivó la acusación penal por colusión agravada a solicitud de la propia Fiscalía, pero dispuso que Cerrón continúe vinculado al proceso a fin de responder económicamente por los presuntos daños y perjuicios ocasionados al Estado, informó Correo.

La defensa de Cerrón sostiene que existe una contradicción lógica en la resolución, pues afirma que no se puede mantener vigente el pago de una reparación civil por un delito penal que ya ha sido desestimado y archivado.

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Defensa de Cerrón argumentan que no existe un daño material o moral comprobado que se le pueda atribuir directamente a su patrocinado en este extremo del caso. (Foto: Facebook/Vladimir Cerrón)

Asimismo, argumentan que no existe un daño material o moral comprobado que se le pueda atribuir directamente a su patrocinado en este extremo del caso.

El recurso ha sido elevado a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que deberá programar una audiencia virtual con las partes involucradas para evaluar el pedido y emitir una decisión definitiva en los próximos días.

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