La dirigencia de Perú Libre, encabezada por Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, solicitó al Tribunal Constitucional que revoque la prisión preventiva dictada contra el líder del partido por el caso Los Dinámicos del Centro.

En conferencia de prensa, el abogado Humberto Abanto informó que se ha presentado un hábeas corpus ante el TC y demandó que el máximo intérprete de la Constitución convoque con urgencia a audiencia para resolver la situación jurídica de su patrocinado.

Abanto explicó que Vladimir Cerrón Rojas fue inicialmente sometido a comparecencia con restricciones y que cumplía con las reglas de conducta impuestas. “Estas reglas de conducta las venía cumpliendo él rigurosamente, hasta que vinieron dos sentencias arbitrarias”, afirmó, al precisar que dichas resoluciones fueron declaradas arbitrarias, una por el propio TC y otra por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

LEA TAMBIÉN: Vladimir Cerrón seguirá con orden de captura por el caso Aeródromo Wanka

Según sostuvo, la posterior sustracción a las reglas de conducta no obedeció a un intento de eludir la justicia. “No se debió a un acto de deslealtad procesal o de sustraerse de la acción de justicia, sino de preservarse de una privación arbitraria de la libertad”, indicó.

El letrado remarcó que el hábeas corpus incorpora un elemento que —a su juicio— vuelve el caso excepcional: la condición de candidato presidencial de Cerrón. “Vladimir Cerrón es uno de los 36 candidatos presidenciales. Es el único candidato que no puede hacer campaña personal en el Perú hoy”, manifestó. Añadió que, a 55 días de los comicios, “resulta excepcionalmente urgente que el TC cite de inmediato a la audiencia de lista y defina la libertad de Cerrón para que pueda participar del proceso” .

Madre y abogado de Vladimir Cerrón solicitaron al Tribunal Constitucional resolver con urgencia el hábeas corpus que busca revocar la prisión preventiva en su contra. Foto: GEC.

Abanto subrayó que la discusión trasciende posiciones políticas. “No es necesario pensar como él para defender la libertad de Vladimir Cerrón. Es una exigencia de la Constitución que haya plena igualdad en la participación política y particularmente en las elecciones”, señaló. Asimismo, expresó su expectativa de que el TC atienda el pedido.

Por su parte, Bertha Rojas rechazó las imputaciones formuladas en su contra en el mismo caso. “Es un invento, un mito que han creado que yo sea testaferro de mi hijo”, sostuvo, al afirmar que no existen depósitos irregulares en sus cuentas. “Hasta ahora han visto mis cuentas, no hay depósitos que él me haya hecho de manera extra, no existe, y es un abuso”, agregó.

Rojas también denunció la retención de sus ingresos como cesante y pensión de sobreviviente. “Me han quitado mi sueldo de cesante, mi pensión de sobreviviente”, cuestionó, y calificó de “vergonzosa” la actuación del Poder Judicial en su contra. Incluso señaló que una cuenta bancaria con S/45, abierta para la venta de sus libros, fue bloqueada.

LEA TAMBIÉN: Vladimir Cerrón reaparece otra vez desde la clandestinidad y reafirma su candidatura

Finalmente, afirmó que su hijo no se presentará ante las autoridades mientras considere que no existen garantías. “No se va a presentar mi hijo porque lo que hacen es una injusticia. Si nos garantizan que la hay, sería el primero en presentarse”, puntualizó.