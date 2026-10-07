Además de El Niño, el BBVA Research reconoce otros riesgos que ponen en vilo a la economía nacional. (Foto: Andina)
Además de El Niño, el BBVA Research reconoce otros riesgos que ponen en vilo a la economía nacional. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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por el impacto de la anomalía climática: el Producto Bruto Interno (PBI) nacional se expandiría solo 2.9% en 2026 y en 2027. Esto se da pese al optimismo empresarial que está en niveles históricos y una demanda interna bastante dinámica.

Proyección PBI hasta 2031. Fuente: BBVA Research
Proyección PBI hasta 2031. Fuente: BBVA Research

“Definitivamente El Niño es el principal riesgo que tenemos que enfrentar. Es un tema que hay que gestionar y seguramente va a ser una gran prueba de fuego para la actual administración para ver cómo maneja este tema. Pero hay otros [riesgos]”, declaró Hugo Perea, economista principal del BBVA Research.

A esto se suma que el banco detecta ocho principales riesgos sobre las previsiones de crecimiento: cuatro externos y cuatro internos.

Riesgos externos:

  • Escalada de la guerra entre Irán y Estados Unidos.
  • Nuevos choques de oferta negativos (clima, aranceles, geopolítica).
  • Mayor expansión asociada a la inteligencia artificial (o, por el contrario, corrección bursátil).
  • Tensiones financieras debido a las presiones de la administración Donald Trump sobre la Reserva Federal (Fed) o a crisis de la deuda en alguna economía importante.

Riesgos internos:

  • Impacto que finalmente tendrá El Niño.
  • Respuesta del gasto privado al sentimiento más positivo de familias y empresas.
  • Que no haya un pronto delivery de parte del Gobierno, lo que generaría decepción ciudadana y restaría capital político.
  • Aumento de la criminalidad que desincentive el gasto privado.

“[Además de El Niño], no dejaría de destacar [como riesgo], por el lado externo, una intensificación entre las tensiones de EE.UU. e Irán que genere efectos globales importantes y, con reservas estratégicas tocando mínimos, que existan efectos no lineales sobre los precios de los combustibles a nivel internacional”, remarcó Perea.

Recordó que hasta ahora la economía peruana ha sido muy resiliente para resistir los choques sobre el precio del petróleo, “pero esto tiene un límite”. Añadió que, si el precio del petróleo se mantiene arriba, las expectativas de inflación se incrementarán y, por tanto, los bancos centrales tendrán que ser más activos en subir tasas de interés.

“Otro riesgo externo que no dejaría de mencionar son las tensiones geopolíticas que pueden genera eventos disruptivos. Ojalá no ocurra”, comentó.

Del lado local, al BBVA Research le preocupa que el Gobierno pueda hacer pronto “delivery”. “La ciudadanía, y con justificada razón, está impaciente, quiere ver resultados pronto. Si bien no van a pedir soluciones de inmediato, las personas quisieran ver que la clase política está encaminada a resolver el problema de la inseguridad, que es el que más angustia en Perú”, finalizó.

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