El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció hoy que el Gobierno aprobó un decreto de urgencia que permitirá regularizar el saneamiento físico legal de 21,285 locales educativos y 2,519 terrenos hasta diciembre de 2027, con el propósito de facilitar inversiones clave en infraestructura escolar, como aumentar la cobertura de agua potable, entre otros.

El titular del sector explicó que la medida busca acelerar procedimientos pendientes y permitir intervenciones en instituciones educativas ubicadas en zonas declaradas en emergencia.

“Hoy se ha aprobado el decreto de urgencia que va a permitir ordenar el saneamiento físico legal de las instituciones educativas en nuestro país”, manifestó durante la conferencia de prensa del Consejo de ministros.