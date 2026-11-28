Recientemente, se reveló que Jensen Huang, CEO y fundador de la empresa, había mantenido una relación extramarital con una supuesta espía china.

Y no solo eso, sino que también se le vinculó con dos subordinadas dentro de la compañía.

Huang dimitió el 12 de noviembre como CEO de la firma, pero el 23 de noviembre fue restituido tras una votación unánime del consejo de administración, luego de que su salida generara una fuerte caída en la acción de la empresa.

Alice Huang y Jensen Huang fotografiados juntos en Taiwán en junio de 2024. (Foto: Reuters)

El regreso de Huang a Nvidia fue impulsado por el propio presidente Donald Trump. Ello, pese a la rivalidad entre el gigante asiático y la administración estadounidense en la carrera tecnológica y del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Las repercusiones del caso, donde la figura de Huang parece ocupar un lugar central aparentemente inquebrantable dentro de Nvidia, pone en tela de juicio un asunto que no puede pasar desapercibido: el buen gobierno corporativo.

“Lo que pasó con Nvidia en los últimos días creo que es lo más ilustrativo sobre un sistema de gobierno corporativo que pareciera robusto, pero no funciona”, señaló Catalina Rojas, oficial principal de gobierno corporativo en BID Invest.

“Al final lo que estamos viendo es una organización que puede parecer aparentemente robusta, pero no está abordando desde el compromiso de su liderazgo probablemente su paradigma y su reto más grande que es gestionar una transición en el liderazgo”, añadió en el marco del XVII Congreso Internacional de Microfinanzas, CIM Lima 2026, organizado por Fepcmac.

Según han informado diversos medios especializados, a su regreso como CEO, Huang se ha mostrado reacio a establecer un plan de sucesión en la organización.

En ese sentido, Rojas lanzó la advertencia: “Ahora (el retorno de Huang) le funcionó a los mercados, pero creo que es una bomba de tiempo que si no la visualizan se puede explotar en algún punto”.

La acción de Nvidia sufrió fuertes caídas desde que se conoció que el “affaire” de Huang, siendo la mayor caída diaria la del 20 de noviembre (-14% según Investing), pero el 23 (cuando se anunció la restitución del CEO) el alza de esa jornada fue de 31,5%.

Nvidia es una de las empresas más valoradas del planeta, específicamente, ocupa el tercer lugar (al momento de redacción de este artículo), solo por detrás de Apple y Microsoft.

Nvidia es una de las empresas más valoradas del planeta. (Foto: Nvidia)

La compañía es conocida, sobre todo, por vender chips para el desarrollo de la IA, aunque tiene otras líneas de negocio.