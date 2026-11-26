El ejecutivo, apartado temporalmente, vuelve a estar al frente de la compañía pese a informaciones de que no solo mantuvo una relación extramatrimonial con una presunta espía, sino que tampoco reveló relaciones sentimentales con al menos dos subordinadas, incluida Kimberly Powell, jefa de la división de salud.

Durante la última década —a medida que el movimiento #MeToo hizo imposible ignorar los desequilibrios de poder en las relaciones entre jefes y subordinados—, ese tipo de vínculo no revelado ha sido más que suficiente para sellar la salida de un director ejecutivo. Revelaciones similares les han costado el puesto a líderes empresariales de BP, AIG, McDonald’s y Nestlé, provocando turbulencias en los directorios y golpeando las cotizaciones bursátiles.

La decisión de Nvidia de reincorporar a Huang pese a esas revelaciones marca un claro alejamiento de las normas habituales de gobierno corporativo y sienta un precedente que, según expertos en el ámbito laboral, podría tener repercusiones tanto dentro del fabricante de chips como mucho más allá.

Para el mundo empresarial estadounidense en general, amenaza con socavar el principio fundamental de que incluso los ejecutivos más importantes deben estar sujetos a las mismas normas que los demás. Y en una industria tecnológica que desde hace tiempo ha marginado y maltratado a las mujeres, el caso de Huang representa otro elemento que refuerza una cultura de exclusión, empujando a las mujeres a abandonar el sector y privándolo de sus perspectivas e innovación.

“El directorio básicamente está diciendo que está bien mantener relaciones sexuales con empleados, con alguien que hace negocios con la compañía o con clientes”, dijo Gloria Allred , abogada que ha desempeñado un papel destacado en el movimiento #MeToo. “Es una bofetada en la cara”.

Jensen Huang reveló que sostuvo una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, jefa de la división de salud.

En Nvidia, la saga de Huang transmite la señal de que las normas éticas son opcionales en la cúpula y corre el riesgo de desalentar a los empleados de denunciar abusos de poder. También plantea interrogantes sobre el criterio y la prudencia no solo del líder de la compañía, sino también del directorio que supuestamente representa a los accionistas.

“Un líder dispuesto a violar las normas sociales más básicas en torno a las relaciones y la lealtad también incurrirá, de hecho, en otras conductas riesgosas”, señaló Bo Young Lee, experta en ética de la IA que se desempeñó durante cinco años como directora de diversidad de Uber. “Las relaciones son como un canario en la mina de carbón y llevan a preguntarse: ¿qué más hay?”.

“Banquero central”

Pero si la conducta de Huang era una señal de riesgos corporativos más profundos, eso no pareció importar en Wall Street ni en Washington.

Los inversionistas celebraron su regreso haciendo subir las acciones de Nvidia más del 31% el lunes después de que el directorio anunciara la reincorporación de Huang, elogiando su “franqueza” sin mencionar su trato a los empleados. El presidente Donald Trump publicó en redes sociales un meme de Huang sosteniendo un sostén rojo brillante y levantando el puño en actitud desafiante, inspirado en las fotografías del propio presidente tras un intento fallido de asesinato.

Donald Trump difundió el meme en Truth Social poco después de celebrar el regreso de Jensen Huang a la presidencia de Nvidia. Foto: X/@ThePatriotOasis

Esa reacción refleja una realidad contundente: Huang no solo dirige al mayor fabricante de chips de Estados Unidos. Se ha convertido en el “banquero central” de la IA, dijo Tracy Yue Wang, profesora de finanzas de la Carlson School of Management de la Universidad de Minnesota, un papel tan crucial para la vertiginosa expansión del sector que los inversionistas estaban dispuestos a pasar por alto casi cualquier cosa con tal de mantenerlo al mando.

Bajo Huang, Nvidia ha apuntalado el crecimiento del sector mediante acuerdos de “financiamiento circular” —invirtiendo en empresas que compran sus chips y respaldando miles de millones de dólares en financiamiento para centros de datos—, lo que dejó a los inversionistas aterrados ante la posibilidad de que su salida pudiera desestabilizar a toda la industria de la IA.

“Silicon Valley cree que es una figura crucial”, dijo Wang.

“Temporada de caza”

Sin embargo, la historia empresarial está llena de líderes considerados indispensables cuyo poder sin contrapesos terminó costándoles a sus compañías mucho más de lo que habría supuesto su salida.

En los últimos años, directorios que protegieron a poderosos ejecutivos frente a acusaciones de conducta indebida en el lugar de trabajo —desde Bobby Kotick, de Activision Blizzard, hasta Travis Kalanick, de Uber— terminaron enfrentando protestas de empleados, investigaciones regulatorias y crisis reputacionales con costos de miles de millones de dólares antes de verse finalmente obligados a introducir cambios.

Para Nvidia, la consecuencia más inmediata podría ser un problema de talento: convencer a las mujeres de quedarse o, para empezar, de incorporarse a la compañía.

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“Han creado una situación en la que prácticamente se ha abierto la temporada de caza contra las mujeres en Silicon Valley y no hay consecuencias siempre y cuando uno diga que mantiene esa relación”, dijo Lee.

Reincorporar a un director ejecutivo que ocultó relaciones con subordinadas envía una señal inequívoca sobre qué carreras se protegen cuando entran en juego las dinámicas de poder, en momentos en que las mujeres en el sector tecnológico ya se están alejando de una industria que consideran cada vez más hostil. El efecto, según Kabrina Chang , quien imparte cursos de ética empresarial y derecho en la Questrom School of Business de la Universidad de Boston, podría ser duradero.

“Cuando la gente afirma: ‘Ah, es un problema de falta de candidatas’, o ‘Simplemente no hay tantas mujeres’, hay que mirar hacia dónde conduce ese camino”, dijo Chang . “Si lleva a un lugar hostil, ¿quién quiere ir allí?”.

Sheryl Sandberg trabajo al lado del fundador de Facebook por 14 años.

Sheryl Sandberg, exdirectora de operaciones de Meta, quien en 2013 instó célebremente a las mujeres a “dar un paso adelante” en el trabajo, advirtió en diciembre que las mujeres ahora están comenzando a “dar un paso atrás” a medida que disminuye el respaldo de las empresas y desaparecen las protecciones laborales.

Las señales de advertencia se acumulan: Grace Hopper, la principal conferencia anual para mujeres en tecnología, fue cancelada a último momento este año después de que patrocinadores corporativos retiraran su apoyo. Una encuesta de Wired realizada en septiembre entre más de 600 mujeres del sector encontró una situación generalizada de “menosprecio y desánimo” en Silicon Valley.

Investigación apresurada

Por supuesto, los empleados de Nvidia —y del sector tecnológico en general— también podrían considerar que la situación tiene matices o es excepcional.

Douglas Wigdor, abogado de Nueva York especializado en casos de acoso y discriminación laboral que ha representado a mujeres que acusaron de agresión sexual a hombres poderosos, incluido el desacreditado productor cinematográfico Harvey Weinstein, dijo que aún no había suficiente información para evaluar si el caso podría considerarse un retroceso para las víctimas de acoso sexual y discriminación de género.

La responsabilidad, afirmó, recaía en el directorio, que debía investigar si las relaciones con las empleadas habían sido o no consentidas, y la premura de Nvidia había alterado un proceso ya establecido.

“Me parece que simplemente se apresuraron tanto con la destitución como quizá con la reincorporación, a menos que de algún modo ya hayan esclarecido todo”, dijo Wigdor.

Wang advirtió a otros ejecutivos que no interpreten el regreso de Huang como una licencia para mantener relaciones sentimentales en el trabajo.

“No sé cuántos otros directores ejecutivos podrían usar a Jensen Huang como excusa para no ser despedidos si estuvieran en una situación similar”, dijo.

Aun así, incluso ejecutivos sin el poder de Huang han logrado superar escándalos laborales, mientras las mujeres involucradas pagan un precio más alto.

Menos de 18 meses después de renunciar como director ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer luego de que una kiss cam en un concierto de Coldplay lo captara con su jefa de recursos humanos, Andy Byron reapareció este mes como director de ingresos a tiempo parcial en una empresa de bases de datos.

La mujer involucrada en la relación aún no ha encontrado otro empleo, un recordatorio de que, en el mundo empresarial estadounidense, las segundas oportunidades rara vez se reparten por igual.