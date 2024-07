El controlador de la chilena Empresas Banmédica, UnitedHealth Group, planea vender sus negocios en Perú, Chile y Colombia, informó la empresa mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile. En Perú, la compañía posee el 50% de Pacífico Salud.

En detalle, Fernando Matthews, gerente general de Banmédica S.A, informó en carácter de hecho esencial que la sociedad tomó conocimiento que su controlador final, UnitedHealth Group Incorporated, comunicó al mercado, que tiene la intención de vender sus operaciones en Sudamérica, lo que incluiría las operaciones dichos mercados.

“A esta fecha, la Sociedad no tiene más información ni detalles acerca del referido proceso de venta”, indicó en el comunicado dirigido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En 2018, UnitedHealth Group se hizo dueño del 96.8% de Empresas Banmédica. En Perú, la firma adquirida ya contaba con una participación de 50% en Pacífico Entidad Prestadora de Salud (EPS), a través de la cual participa del control de Clínica San Felipe, San Borja, Sánchez Ferrer, Laboratorio Rodec y Procemedic, entre otros centros de salud.

Antecedentes de ventas en la región

En diciembre último, la estadounidense UnitedHealth Group informó que vendería sus operaciones en Brasil a José Seripieri, fundador y ex presidente ejecutivo de Qualicorp, firma de seguros de salud.

Tras ello, UnitedHealth registrará un cargo de US$ 7,000 millones relacionado con la venta, de la cual la mayoría no son en efectivo y se registran debido a pérdidas por conversión de moneda extranjera, según precisó la firma,

La empresa de seguros indicó que dicho cargo no afectará sus ganancias ajustadas en 2024. Así, confirmó su previsión de utilidades ajustadas de US$ 27.50 a US$ 28 por acción, que ofreció en noviembre de este año.

UnitedHealth no brindó detalles financieros de la transacción; sin embargo, esperaba cerrar el acuerdo en la primera mitad 2024, sujeta a condiciones regulatorias y de cierre.

En detalle, la venta incluye Amil Seguros, Amil Integrated Care, Amil Dental y Americas Hospitals en Brasil. Cabe señalar que Amil cuenta con 5.4 millones de beneficiarios de seguros de salud y dentales en Brasil.

