Uno de ellos es la contratación de personal adicional, una decisión que no solo supone asumir el pago de remuneraciones, sino también otros costos laborales asociados a la incorporación de trabajadores.

Entre estos desembolsos se encuentran los beneficios sociales, los seguros, los aportes laborales y los gastos de capacitación, conceptos que las empresas deben considerar al calcular cuánto les costará ampliar temporalmente sus equipos durante esta temporada.

Especialistas consultados por Gestión señalaron que los costos de contratación variarán según el régimen laboral aplicable y la remuneración que perciba cada trabajador.

¿CUÁNTO CUESTA CONTRATAR A 30 TRABAJADORES POR DOS MESES?

Una empresa que necesite incorporar a 30 trabajadores durante dos meses, bajo el régimen laboral general y con una remuneración mínima vital (RMV) de S/ 1,230, tendría que destinar alrededor de S/ 126,977 para cubrir los costos laborales y otros gastos asociados a la contratación, según una estimación de Jimmy Astocóndor, economista de Pacífico Business School.

Del monto total, S/ 106,934 corresponden al costo laboral de los 30 trabajadores. El cálculo parte de S/ 73,800 en remuneraciones durante los dos meses e incluye los aportes a EsSalud, gratificaciones proporcionales, CTS, vacaciones truncas y seguro Vida Ley.

En el caso de un trabajador que percibe la RMV, el costo laboral estimado durante los dos meses asciende a S/ 3,564.45, frente a los S/ 2,460 que representan únicamente sus remuneraciones en ese periodo.

Concepto Monto Remuneraciones por dos meses S/ 2,460.00 Aporte a EsSalud S/ 221.40 Gratificación proporcional y bonificación extraordinaria S/ 446.90 CTS S/ 216.39 Vacaciones truncas S/ 205.00 Seguro Vida Ley S/ 14.76 Costo laboral estimado S/ 3,564.45

Fuente: estimación de gasto por trabajador en dos meses por Jimmy Astocóndor, economista de Pacífico Business School.

El presupuesto para los 30 trabajadores también considera S/ 2,139 como reserva por asignación familiar, bajo el supuesto de que seis empleados cumplen los requisitos para recibir este beneficio.

A ello se suman S/ 12,000 por gastos de incorporación, calculados sobre la base de S/ 400 por trabajador, y S/ 5,904 para cubrir eventuales horas extras, feriados y jornadas nocturnas. Con estos conceptos, el presupuesto total llegaría a aproximadamente S/ 126,977.

Astocóndor explicó que las empresas deben determinar cuántos trabajadores necesitan a partir de la carga operativa y no únicamente de sus proyecciones de ventas. Para ello, recomendó revisar la demanda prevista para noviembre y diciembre, calcular las horas de trabajo requeridas y compararlas con la capacidad disponible del personal.

SEGUROS Y OBLIGACIONES DESDE EL PRIMER DÍA

Otro aspecto que deben considerar las empresas es la protección de los trabajadores frente a posibles accidentes laborales.

Tino Vargas Raschio, abogado laboralista, socio en Compliance Laboral señaló que el empleador debe registrar al trabajador en el T-Registro desde el día de ingreso y asumir el aporte a EsSalud, equivalente al 9% de la remuneración.

Asimismo, debe contratar el Seguro Vida Ley desde el primer día de labores y verificar si corresponde contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), según la actividad económica.

A ello se suman las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, como brindar inducción, identificar los riesgos del puesto y entregar los equipos de protección correspondientes.

El gasto no se limita a los salarios. Los negocios también deben contemplar beneficios sociales, seguros, capacitación y costos de incorporación. Foto: Composición Diario Gestión.

El abogado también advierte que, si un trabajador temporal sufre un accidente laboral, la duración de su contrato no elimina sus derechos de cobertura.

“En primer lugar, si se trata de un contrato a plazo fijo válidamente celebrado, su vencimiento no obliga al empleador a renovarlo por el solo hecho de que el trabajador se encuentre con descanso médico o en tratamiento. El Tribunal Constitucional ha reconocido que la incapacidad temporal no impide, por sí misma, que el contrato llegue a su fecha de vencimiento.” sostuvo Vargas a Gestión.

Por otro lado, sostuvo que hay situaciones que deben evaluarse con especial cuidado. Por ejemplo, si el contrato estaba desnaturalizado, su vencimiento podría encubrir un despido; si existen indicios de que la no renovación estuvo motivada por el accidente o la condición de salud del trabajador, podría configurarse un acto discriminatorio.

¿CUÁNTO CAMBIA EL COSTO LABORAL POR TRES MESES SEGÚN EL RÉGIMEN?

Cabe señalar que el desembolso también varía según el régimen laboral en el que se encuentre registrada la empresa.

Una simulación para un trabajador con un sueldo de S/ 1,500, contratado del 1 de noviembre de 2026 al 31 de enero de 2027, muestra diferencias entre el régimen general, la pequeña empresa y la microempresa.

Concepto (3 meses) Régimen general Pequeña empresa Microempresa Sueldos (S/ 1,500 x 3) 4,500.00 4,500.00 4,500.00 Gratificaciones (diciembre + trunca) 750.00 375.00 No aplica Bonificación extraordinaria 9% 67.50 33.75 No aplica CTS trunca 395.83 192.71 No aplica Vacaciones truncas 375.00 187.50 187.50 Seguro de salud (EsSalud 9% / SIS) 438.75 421.88 45.00 Seguro Vida Ley (referencial) 30.00 30.00 30.00 Costo total en 3 meses 6,557.08 5,740.83 4,762.50 Sobrecosto sobre el sueldo +45.7% +27.6% +5.8%

Fuente: estimación de gasto elaborado por el abogado laboralista Tino Vargas.

En términos simples: en el régimen general, por cada S/ 100 de sueldo, la empresa desembolsa alrededor de S/ 146; el trabajador de S/ 1,500 le cuesta realmente unos S/ 2,186 al mes, sostuvo Vargas.

El abogado precisó que el régimen especial para micro y pequeñas empresas no es automático: el empleador debe estar inscrito en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) y cumplir los requisitos correspondientes.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR COSTOS EN LA CAMPAÑA NAVIDEÑA

La contratación de personal temporal durante la campaña navideña puede representar un mayor gasto para las empresas si no se ajusta a las necesidades de la operación.

Para reducir costos, los negocios pueden concentrar los turnos en los días y horas de mayor demanda, en lugar de contratar trabajadores a tiempo completo durante todo el mes, indicó el economista.

En esa línea, Jimmy Astocondor recomendó organizar jornadas por turnos y a tiempo parcial, de acuerdo con los periodos de mayor tráfico de clientes. También planteó implementar capacitaciones cortas y estandarizadas, mediante guías y listas de verificación, para que el personal temporal alcance rápidamente el nivel de productividad esperado.

Otra medida consiste en asignar a los trabajadores temporales tareas de alto volumen y menor riesgo operativo, como reposición de mercadería, empaque y atención en caja, mientras que el personal experimentado puede concentrarse en labores de venta consultiva.

El especialista también sugirió automatizar procesos repetitivos mediante herramientas de autoservicio, pagos digitales, preparación de pedidos por lotes y WhatsApp para atender consultas sencillas.

A ello se suma la posibilidad de contratar con anticipación y recurrir a trabajadores de campañas anteriores, quienes ya conocen la operación y requieren menos tiempo de adaptación.

ERRORES EN LA CONTRATACIÓN QUE PUEDEN SALIR CAROS

La contratación temporal también implica riesgos laborales si las empresas no cumplen con las obligaciones legales. Tino Vargas advirtió que uno de los errores más frecuentes es hacer trabajar a una persona durante unos días “a prueba” antes de incorporarla a planilla.

Esta práctica constituye una infracción laboral. Según el especialista, la multa por no registrar a un trabajador en planilla puede llegar a 2.63 UIT por persona, equivalente a alrededor de S/ 14,465.

Otro error es contratar mediante recibos por honorarios a vendedores o trabajadores de almacén que cumplen un horario y reciben órdenes de sus superiores. En estos casos, explicó Vargas, se aplica el principio de primacía de la realidad: si existe una relación de subordinación, corresponde un vínculo laboral, independientemente del documento utilizado.

El especialista también alertó sobre el uso de contratos temporales con causas genéricas, que únicamente mencionan la “campaña navideña”, o de modalidades que no corresponden a la naturaleza de la contratación. Si no se sustenta adecuadamente la causa objetiva, el contrato puede desnaturalizarse y el trabajador adquirir la condición de indefinido.

A estas faltas se suma pagar la remuneración mínima vital anterior de S/ 1,130, cuando desde octubre el monto vigente es de S/ 1,230. También puede generar contingencias no contratar el Seguro Vida Ley desde el primer día de labores, omitir el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) cuando corresponda o no registrar las pólizas.

La seguridad en el trabajo es otro aspecto que las empresas no deben descuidar durante la campaña. Vargas advirtió sobre la falta de inducción y equipos de protección para trabajadores que realizan labores de reposición en altura, utilizan escaleras o trasladan cajas en almacenes.

El especialista recordó, además, que las empresas deben pagar la liquidación de beneficios sociales dentro de las 48 horas posteriores al cese y evitar resolver anticipadamente los contratos sin una causa que lo justifique.