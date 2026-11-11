La campaña navideña 2026 abrirá nuevas oportunidades laborales para quienes buscan empleo temporal en el país. Y es que las empresas necesitarán reforzar sus equipos en distintas áreas para responder a las actividades propias de esta temporada.

De acuerdo con las proyecciones de Adecco, los sectores de comercio, consumo masivo, logística y comercio electrónico concentrarán buena parte de las nuevas contrataciones.

“Las campañas navideñas representan un periodo clave para las empresas, ya que necesitan ampliar sus equipos para responder al incremento de las ventas. Para este 2026, estimamos que la demanda de contrataciones temporales estaría concentrada principalmente en perfiles comerciales, de reposición y atención al cliente”, señaló Andrea Gonzales, gerente de Adecco Sales & Marketing a la Cámara de Comercio de Lima.

De este modo, los puestos comerciales y las labores en puntos de venta concentrarían entre el 60% y el 70% de las contrataciones temporales. Entre los perfiles más solicitados se encontrarían promotores y asesores de venta (representarían entre el 25% y el 35% de las contrataciones); mercaderistas y reponedores (concentrarían entre el 25% y el 30%) y; cajeros y personal de atención al cliente (representarían entre el 10% y el 15%).

Por otro lado, los puestos relacionados con logística también tendrían una participación importante. Los operarios de almacén y el personal encargado de picking, packing y despacho representarían entre el 20% y el 25% de las posiciones más solicitadas.

FEN elevaría las contrataciones

De otro lado, las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño (FEN) generarían nuevas necesidades de contratación, especialmente en logística, distribución y abastecimiento.

Esto se debe a que las empresas podrían requerir más trabajadores para implementar planes de contingencia ante posibles dificultades en el transporte de mercancías o interrupciones en sus operaciones.

Las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno El Niño (FEN) podrían generar contrataciones en puestos de logística, distribución y abastecimiento.

Los sectores de bebidas, alimentos, comercio minorista y productos estacionales también podrían ampliar sus equipos para responder a los cambios en la demanda.

“El crecimiento del comercio electrónico está elevando la importancia de los equipos logísticos, que cumplen un rol fundamental para garantizar el abastecimiento y la disponibilidad de productos durante los picos de consumo. Además, si las condiciones climáticas favorecen un adelanto de la campaña de verano, las empresas podrían enfrentar una mayor demanda de personal comercial y operativo en un periodo más concentrado”, concluyó Andrea Gonzales.

Inicio de empleos temporales

Las empresas adelantaron sus procesos de selección entre septiembre y octubre para contar con el personal necesario antes del inicio de la temporada de mayor actividad.

Por lo general, los contratos temporales tienen una duración de uno a tres meses y se desarrollan principalmente durante noviembre y diciembre. Sin embargo, algunas contrataciones podrían extenderse hasta enero de 2027 para cubrir las necesidades de la campaña de verano y las actividades relacionadas con la liquidación de inventarios.