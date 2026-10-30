A medida que se acerca la campaña navideña, las empresas comienzan a definir los presupuestos que destinarán para reconocer a sus trabajadores durante las fiestas de fin de año. En ese contexto, ¿cuánto prevén desembolsar las compañías peruanas por trabajador esta Navidad?

De acuerdo con las proyecciones de Onura Latam, compañía especializada en la gestión de beneficios corporativos, las organizaciones que opten por entregar tarjetas de alimentos o gift cards como beneficio navideño podrían destinar entre S/ 100 y S/ 250 por trabajador . Sin embargo, el desembolso final estará sujeto a la política interna de cada empresa, su disponibilidad presupuestal y el tipo de beneficio seleccionado.

“En Navidad, las familias suelen afrontar gastos adicionales, desde la compra de alimentos para la cena hasta otros productos para el hogar. Por eso, los beneficios que ofrecen las empresas pueden convertirse en un apoyo concreto para sus trabajadores, siempre que respondan a sus necesidades”, señaló Rodrigo Gutiérrez, country manager de Onura Latam.

Además de las tradicionales canastas navideñas, las empresas evalúan alternativas para adaptar los beneficios de fin de año a las necesidades de sus colaboradores, señala Onura Latam. Foto: Onura

Los beneficios de las tarjetas de alimentos: cuáles son

Si bien las canastas navideñas continúan formando parte de las opciones de reconocimiento corporativo, las tarjetas de alimentos y las gift cards ofrecen otras posibilidades para las organizaciones que buscan adaptar sus beneficios a las preferencias de sus equipos .

En el primer caso, de acuerdo a Onura, los trabajadores pueden utilizar el monto asignado para cubrir gastos de alimentación, mientras que las gift cards permiten realizar compras en los establecimientos y bajo las condiciones contempladas en cada programa.

Desde el lado empresarial, la elección también supone evaluar aspectos vinculados con la administración y distribución de estos beneficios, especialmente en organizaciones que cuentan con un número elevado de colaboradores o mantienen operaciones en distintas sedes.

“Más allá de entregar un obsequio, las empresas deben pensar en qué tan útil resulta para sus colaboradores. Conocer sus preferencias y ofrecer alternativas flexibles permite que el reconocimiento de fin de año tenga un valor más cercano a sus necesidades”, agregó Gutiérrez.

Así, para Onura la campaña navideña representa una oportunidad para que las compañías revisen sus estrategias de reconocimiento laboral y evalúen opciones que permitan equilibrar el presupuesto corporativo, las necesidades de sus trabajadores y una gestión más sencilla de los beneficios de fin de año.