La temporada de viajes por las fiestas de fin de año en Estados Unidos se acerca y elegir el momento adecuado para comprar un pasaje puede marcar una diferencia importante en el precio. Un análisis de cinco años de datos agregados de Google Flights revela cuándo suelen aparecer las tarifas más económicas para viajar durante Thanksgiving y Navidad. Los resultados muestran que no existe una única fecha ideal para todas las fiestas.

Para Thanksgiving, los precios más bajos suelen aparecer unas cinco semanas antes del viaje, mientras que quienes planean volar en Navidad tienen que anticiparse un poco más.

Para Thanksgiving, las mejores tarifas suelen aparecer unos 34 días antes de la salida, mientras que para Navidad el periodo óptimo se sitúa alrededor de 56 días antes. (Foto: AFP)

¿Cuándo conviene comprar vuelos para Thanksgiving?

Según Google, las tarifas aéreas para Thanksgiving suelen alcanzar sus precios más bajos aproximadamente 34 días antes de la salida. El periodo en el que se encuentran las mejores ofertas se extiende entre 21 y 57 días antes del viaje, por lo que octubre se convierte en un momento clave para quienes tienen previsto viajar durante esta festividad.

“Esto significa que las opciones más baratas tienden a aparecer en octubre”, señaló Google en su análisis publicado el lunes 5 de octubre.

El comportamiento es diferente para Navidad. Los datos muestran que los precios más bajos suelen encontrarse aproximadamente 56 días antes de la salida, mientras que el periodo con mejores tarifas se ubica entre 33 y 67 días antes del viaje. Por ello, quienes buscan vuelos económicos para Navidad deberían prestar especial atención al periodo comprendido entre finales de octubre y mediados de noviembre.

Un experto recomienda reservar con anticipación y mantener flexibilidad en las fechas y horarios. (Foto referencial: SAUL LOEB / AFP)

¿Por qué es importante reservar con anticipación?

Noviembre y diciembre, junto con los primeros días de enero, forman uno de los periodos de mayor demanda para los viajes dentro de Estados Unidos. A medida que aumenta el número de personas que busca viajar durante las fiestas, las tarifas de los vuelos suelen subir.

Garrett Scott, coautor de Uncertainty in Dynamic Pricing Environments, recomendó a los viajeros reservar con anticipación, mantener cierta flexibilidad en las fechas y comparar diferentes horarios de llegada y salida. Aunque en algunos casos los pasajes pueden bajar de precio cuando se acerca la fecha del vuelo, el especialista advierte que esperar hasta el último momento implica un riesgo.

“Hay algo de verdad en que el precio baje en el último momento, debido a la capacidad no vendida. El problema es que, si el vuelo está lleno, no vas a conseguir el boleto, así que no confiaría en eso”, explicó Scott.

Google también señala que los vuelos nacionales suelen reservarse mejor 39 días antes y los internacionales unos 89 días antes. (Foto por DANIEL SLIM / AFP)

¿Cuándo comprar vuelos nacionales e internacionales?

Los datos de Google también ofrecen una referencia para viajes que no necesariamente están relacionados con las fiestas. Para vuelos nacionales dentro de Estados Unidos, la recomendación basada en los datos es reservar aproximadamente 39 días antes de la salida. En el caso de los vuelos internacionales, el momento más conveniente se sitúa alrededor de 89 días antes del viaje.

Otra estrategia consiste en tener flexibilidad respecto al aeropuerto de salida. El creador de contenido Kevin Droniak recomendó considerar terminales alternativas cuando sea posible y evitar los días de mayor demanda.

“Por ejemplo, si viajas desde Nueva York, tienes JFK y LaGuardia, pero hay otros aeropuertos que quizá estén a una o dos horas [de la ciudad] donde podrías encontrar ofertas mucho más baratas”, señaló Droniak en entrevista con People.

Además, sugirió considerar días menos populares para viajar, como los martes.