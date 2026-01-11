Con el cierre de la temporada de mayor actividad comercial del año, el sector comercio empieza a hacer balance de los resultados obtenidos durante la campaña navideña 2025. En un contexto marcado por un consumo aún contenido y expectativas empresariales cautas, la evaluación de este periodo resulta clave para entender cómo cerró el año el mercado interno y con qué señales inicia el 2026.

De acuerdo con una pregunta especial incluida en la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), realizada al cierre de diciembre y difundida en enero de 2026, la campaña navideña habría tenido un desempeño estable y, en varios casos, mejor que el registrado en 2024.

Tres de cada cuatro empresas no percibieron retrocesos

Según los resultados de la encuesta, el 77% de las empresas del sector comercio consideró que la campaña navideña fue similar (41%) o superior (36%) a la del año previo, lo que indica que, para la mayoría del sector, el principal periodo de ventas del año no presentó un deterioro frente al ejercicio anterior.

Este resultado sugiere que el comercio logró sostener su nivel de actividad en un escenario sin choques significativos sobre el consumo, aunque con desempeños diferenciados entre empresas y segmentos.

BCRP: balance de la campaña navideña 2025 en el sector comercio | Foto: Andina.

Resultados favorables, pero sin un boom generalizado

Pese al predominio de percepciones positivas, los datos también reflejan un optimismo moderado. Solo un 2% de las empresas calificó la campaña como muy superior a la de 2024, lo que evidencia que los buenos resultados no fueron extraordinarios ni homogéneos en todo el sector.

En contraste, un 21% del comercio reportó un desempeño menor al del año previo: el 14% indicó que la campaña fue por debajo de la de 2024 y un 7% señaló que fue muy por debajo, mostrando que una parte del sector sí enfrentó dificultades durante el cierre del año.

La estabilidad del consumo marca el cierre de 2025

La concentración de respuestas en la categoría “similar” revela que la campaña navideña 2025 estuvo marcada más por la estabilidad del consumo que por una expansión significativa. Al mismo tiempo, el peso de la opción “superior” apunta a mejoras puntuales en determinados negocios o rubros.

En conjunto, el balance de la campaña navideña es consistente con el tono general de las expectativas empresariales observadas hacia el cierre de 2025: un escenario de recuperación gradual, sin señales de deterioro agregado, pero todavía lejos de un repunte generalizado del consumo.