A fines de noviembre, comenzará el piloto limitado (denominado “amigos y familia”) con cuatro entidades (financieras y adquirentes, entre otras), reveló Niubiz.

“(Ese pequeño piloto) va a permitir hacer un primer entendimiento de cómo se están estabilizando las cosas y así poder lanzar el piloto ya más grande, más formal, a partir de diciembre”, señaló Horacio Puga, chief product officer de la compañía al precisar que ese piloto más amplio arrancaría el día 23 del último mes del año.

Límite

“El BCR tiene la expectativa de que el piloto (de diciembre) comience con ocho primeras entidades”, afirmó a Gestión.

En cuanto a los montos de las operaciones, el límite por las transferencias de persona a persona será de S/ 500, mientras que en los comercios, existen dos categorías, los verificados y no verificados. Los primeros, que deberán pasar por una debida diligencia más exhaustiva, podrán acceder a un tope por transacción de hasta S/ 5,000.

TAPP es una iniciativa del BCR. Foto: Andina.

“TAPP nace con el objetivo de resolver las transacciones de bajo valor; está muy alineado a la estrategia de dinero digital, de llegar a los puntos más alejados del Perú”, sostuvo Puga.

El ejecutivo precisó a Gestión que ese límite de S/ 5,000 se aplicará a cualquier compra que una persona vaya a realizar a través de un canal habilitado. Por ejemplo, una venta física, un e-commerce o el aplicativo de una tienda.

“Cuando el usuario entre a un comercio electrónico verá el botón de TAPP en la pasarela de pago (de la tienda). Pero otra opción es que el comercio va a poder enviar (al cliente) una solicitud de pago (para ello requerirá el identificador digital o TAPP ID del usuario)”, explicó.

Una vez enviada dicha solicitud, al cliente le aparecerá una notificación, añadió.

“(En el caso de una compra presencial) el comprador elige pagar con TAPP y el cajero mostraría el QR de TAPP para que pueda pagar con la billetera”, dijo.

En el caso de Yape, para transferencias de personas otras billeteras o entidades bancarias el límite máximo a enviar es de S/ 500 por transacción. En el caso de empresas, puede recibirse hasta S/999.99 por pago.

Participantes

“Cada vez se van sumando más participantes, hay más o menos más de 50 interesados en integrar este ‘riel’ (plataforma)”, afirmó el ejecutivo.

“Una vez implementado (el piloto de TAPP) va a crecer hacia nuevos servicios, nuevas soluciones. Hoy en día en India vemos muchos casos de uso que ya están sucediendo”, destacó.

TAPP se inspira en la experiencia internacional de la plataforma UPI de India.

Entre esas 50 entidades interesadas en sumarse a TAPP, se encuentran sobre todo bancos, cajas, empresas emisoras de dinero electrónico y billeteras digitales, precisó.

Se va a poder pagar a través de TAPP en comercios electrónicos. (Autor:filadendron/ Fuente:Getty Images-iStockphoto)

Identificador

Horacio Puga, de Niubiz, explicó que el TAPP ID inicialmente se creará con el número celular del usuario, pero luego se definirán parámetros para que pueda generarse según prefiera el usuario. “Luego se va a tener que definir un control para que no se pueda crear cualquier ID, para que no pueda ser, por ejemplo ‘Banco de La Nación’ porque puede llevar a fraude”, refirió.