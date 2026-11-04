Alternativa. TAPP se usará en operaciones de bajo valor. (Foto: BabaImages/iStock)
Alternativa. TAPP se usará en operaciones de bajo valor. (Foto: BabaImages/iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

Pronto comenzará el despliegue de TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), una nueva plataforma e infraestructura de pagos digitales impulsada por el Banco Central de Reserva (BCR) que genera mucha expectativa, ¿qué nuevos detalles se han dado a conocer?

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