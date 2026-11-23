En este periodo del año, las empresas se encuentran en la etapa de definición y entrega de los beneficios, siendo que en ese proceso, las tradicionales canastas navideñas empiezan a compartir espacio con otras alternativas.

Según el estudio Pulso Beneficios de Rankmi, plataforma especializada en gestión de personas y recursos humanos, en Perú las gift cards concentran el 20% de las preferencias de los trabajadores entre los beneficios de fin de año, frente al 12.5% de las cajas de mercadería.

Esta diferencia refleja el interés por opciones que permiten al colaborador decidir cómo aprovechar el beneficio, en lugar de recibir productos seleccionados previamente por la empresa.

“Para las empresas, la planificación de los beneficios de fin de año también implica evaluar qué alternativa puede generar mayor valor para sus colaboradores. Las gift cards ofrecen esa posibilidad porque mantienen definido el presupuesto, pero dan mayor libertad sobre el uso del beneficio”, explica Sergio Giannotti, director comercial de La Mágica, empresa peruana de gift cards y soluciones de beneficios, a la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La logística también es importante

Además de la experiencia del trabajador, la implementación representa otro factor en la decisión de las empresas. La entrega de canastas navideñas involucra procesos de selección de productos, compras, almacenamiento, armado y distribución. Estas tareas requieren coordinación adicional, especialmente en organizaciones con numerosos colaboradores o equipos distribuidos en distintas ciudades.

Ante ello, Giannotti manifestó que es importante definir con anticipación el mecanismo de entrega, lo cual permite a las áreas de Recursos Humanos organizar la campaña y evaluar qué alternativa se ajusta mejor a sus capacidades operativas.

“La decisión sobre el aguinaldo también debe considerar cómo se implementará. Para las empresas, contar con alternativas que simplifiquen la gestión permite concentrar esfuerzos en el objetivo del beneficio: reconocer a sus colaboradores y cerrar el año con una experiencia positiva para ellos”, sostuvo.