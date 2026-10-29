La compra de juguetes en el Perú viene mostrando un crecimiento a doble dígito, por encima de lo que evidencian países europeos e incluso Estados Unidos o Canadá. (Foto: Omar Lucas)
La compra de juguetes en el Perú viene mostrando un crecimiento a doble dígito, por encima de lo que evidencian países europeos e incluso Estados Unidos o Canadá. (Foto: Omar Lucas)
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Mayumi García
Mayumi García

El sector juguetería atraviesa un favorable momento en territorio local, afianzado por la demanda de clientes tradicionales, y también seguidores movidos por la nostalgia. Así, en el primer semestre, esta industria creció 11.4% en valor y 16.2% en volumen en relación a similar periodo del 2025; según información de NielsenIQ. Dicha situación abre oportunidad al constante avance de algunas categorías sobre otras, donde el consumidor y las nuevas tendencias son claves.

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