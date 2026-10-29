Ismael Mata, líder de Customer Success para Juguetes Latam NielsenIQ, explicó que la compra de juguetes en el Perú viene mostrando un crecimiento a doble dígito, por encima de lo que evidencian países europeos e incluso Estados Unidos o Canadá, que evolucionan a menor ritmo. Entrre los factores que sustentan este aumento, según el especialista, figuran el desarollo del coleccionismo y el requerimiento de juguetes para adultos.

“El sector de juguetes para adultos, con juegos de mesa o sets de construcción, que están enfocados más a la parte de adultos, toma mayor fuerza. Además, del contenido que podemos tener en un año, tales como Super Mario Galaxy: La película o Toy Story 5. Este tipo de contenido de cine o plataformas brinda un impulso a la industria de juguetes”, expresó.

El sector de juguetería cuenta con 11 categorías, específicamente, figuras y sets de contrucción; vehículos; deportivos y esparcimiento; peluches; muñecas; juegos de mesa y rompecabezas; artes y manualidades; juegos de simulación; infantiles y preescolares; electrónicos y educativos; y miscelaneos. De este grupo, los tres primeros muestran los mayores crecimientos, con porcentajes de 26.4%, 13.6% y 10.4%, respectivamente.

“Las figuras de acción y sets de construcción seguirán liderando el crecimiento, principalmente por el contenido que vamos a tener hacia final del año. Por ejemplo, en figuras de acción viene el estreno de la película Avengers: Doomsday, cuya expectativa es amplia”, indicó Mata.

El ejecutivo proyectó que el sector culminaría el año con un crecimiento de entre el 10% y 15%, considerando una recuperación de categorías como muñecas que si bien se contrajo un 15.3% en el primer semestre, en la última parte del año tendría un repunte motivado por el próximo estreno de Hechizo: Bienvenidos a Hexe.

“Adicional, tenemos la etapa de Navidad, donde se concentra la mayor venta del año para este sector, quizá algo leve en el Día del Niño, pero lo más fuerte todavía lo tenemos en diciembre”, anotó.

La nostalgia como negocio en juguetes para adultos

Mata destacó la relevancia que cobran los productos con licencia dentro de la facturación total del sector, teniendo en cuenta que hoy este segmento genera el 24.2% del valor general, impulsado especialmente por un cliente nostálgico. De hecho, el ejecutivo resaltó que la venta de productos con licencia muestran un crecimiento superior (19.5%) al de los productos sin licencia (9%) en este primer semestre.

“Muchos fabricantes se han enfocado en sacar licencias de personajes de los 80, a propósito, por ejemplo, del 30 aniversario del lanzamiento de Pokémon o los 40 años de la película de Volver al Futuro, entre otros, que permite que este tipo de juguetería gane un poco más de fuerza”, refirió.

El representante de NielsenIQ sostuvo que el comprador de productos con licencia, generalmente, pertenece a la generación X y millennial, que encuentra en esta clase de artículos situaciones de nostalgia o remembranzas de su infancia. “Al ser también un consumidor con mayor poder adquisitivo que un niño o un adolescente, los productos tienen un precio promedio superior al de la categoría. Incluso hay oportunidades en la que, dependiendo del producto, el valor puede estar arriba de los US$ 100 o US$ 200 en algunos canales”, añadió.

Actualmente, el precio promedio de un juguete con licencia es de S/ 40 y de uno sin licencia de S/ 26, siendo que para efectos de productos con licencia las categorías más explotadas son figuras de acción, muñecas, vehículos y sets de construcción. “Las licencias representan el 53% de las ventas de figuras de acción y sets de construcción”, añadió.

Ecommerce gana espacio en juguetería

Aunque cerca del 90% de la facturación de juguetes todavía se genera en el punto físico, el canal online es el que en la actualidad viene sumando mayor crecimiento. En el primer semestre, la venta ecommerce de juguetería creció 23.9% en relación similar periodo del 2025, mientras que las transacciones presenciales alcanzaron una variación de 10.1%.

Mata señaló que los resultados favorables en el canal online responden a un amplio surtido de productos; además, de practicidad en el despacho de juguetes grandes, cuyos artículos resulta más cómodo para el cliente adquirirlo vía ecommerce con atención directa a domicilio. Por el contrario, los juguetes más pequeños y, muchas veces, también con un ticket menor son comprados en tiendas físicas, sobre todo, por el contacto previo que, por lo general, exige el niño.

“En realidad, depende mucho de la categoría del juguete. Los productos de mayor valor, en la mayoría de casos, lo compran en la tienda en línea. De hecho, muchos coleccionistas van al ecommerce acomprar los productos”, finalizó.

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El dato

En Perú se compran 2.2 juguetes por niño menor a 14 años al año, mientras en Chile el promedio es de 8 juguetes por niño, y en México es de 4. “Estamos aún bajos en ese promedio; es decir, este resultado lo podemos traducir como la compra de un juguete para el cumpleaños y otro para Navidad. Sin embargo, esta condición también propicia que los fabricantes volteen a ver con interés los mercados latinoamericanos, donde esta industria aún es pequeña al lado de mercados ya maduros”, expresó.