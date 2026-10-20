Afectación mayor abarcaría al 76.3% de distritos que existen en el Perú. | Foto: Gob.pe.
Afectación mayor abarcaría al 76.3% de distritos que existen en el Perú. | Foto: Gob.pe.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Elías García Olano
mailElías García Olano

Si bien provocó pocos heridos, el aluvión que arrasó a inicios de octubre con un sector de Santiago de Chile encendió las alarmas en el Perú, donde las proyecciones oficiales apuntan a que el periodo de lluvias el próximo verano podría poner en riesgo a más de 12 millones de personas.

TE PUEDE INTERESAR

El Niño pone en riesgo más de 110 hidroeléctricas en Perú: ¿subirán tarifas y habría apagones?
Minería ilegal: preocupación por proyecto que frenaría destrucción de maquinaria incautada
Producción petrolera no frena caída, pero sector “queda fuera” de pedido de facultades

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.