Según el Centro Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres (Cenepred), entre enero y marzo del 2027, el fenómeno de El Niño (FEN) de magnitud “extraordinaria” a “muy fuerte” ocasionaría lluvias entre normales a superiores a lo normal en la costa norte, costa central, y sierra centro occidental.

Para determinar el impacto que podrían tener un FEN de esas magnitudes, el Cenepred, entidad adscrita al Ministerio de Defensa (Mindef), elaboró un mapa de riesgos de desastres que puede causar el FEN para el periodo de enero a marzo del año entrante a nivel nacional.

Zonas críticas

En ese análisis, la entidad ubicó un total de 702 distritos en riesgo “muy alto” por movimientos en masa, encontrando 581 puntos críticos por flujos de detritos determinados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Los detritos son todos los fragmentos que se descomponen y pueden afectar a las personas. Es el caso de las rocas, lodo y más que arrastran los huaicos derivados del FEN.

Zonas críticas ante El Niño 2026-2027. | Fuente: Ingemmet

Igualmente, identificó 1,538 zonas críticas por flujos, deslizamientos, caídas de rocas y otros tipos de movimientos de masa, que determinó el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Eso da un total de 2,119 zonas y puntos críticos con riesgo “muy alto” de registrar movimientos en masa a causa de las lluvias en el verano entrante.

Esos 702 distritos en su mayor parte se ubican en los departamentos de Lima (57 distritos con 602 zonas y puntos críticos), Áncash (65 distritos con 213 zonas y puntos críticos), Cajamarca (81 distritos con 160 zonas y puntos críticos), Cusco (62 distritos con 120 zonas y puntos críticos), entre otros.

Hay más de 37,000 centros educativos en riesgo "muy alto" por el fenómeno de El Niño en el verano 2027.

En los referidos distritos, el Cenepred identificó un total de 3.3 millones de pobladores, así como 2.9 millones de viviendas, 4,357 establecimientos de salud y 37,265 instituciones educativas en riesgo “muy alto” de ser afectados por movimientos en masa.

A ello se suman otros 892 puntos críticos y zonas críticas con condición de riesgo “alto” de ser afectadas por la caída de huaicos, ubicados en 728 distritos, en su mayor parte situados también en la región Lima, seguido de las regiones Arequipa, Áncash, La Libertad, Cajamarca, entre otras.

Mapa de zonas críticas ante la ocurrencia de huaicos para el verano 2027. | Fuente: Cenepred/elaboración Gestión

En esos 728 distritos, la cantidad de personas expuestas a riesgo “alto” suman 9.2 millones de personas, así como 2.9 millones de viviendas, además de 2,532 centros de salud y 23,027 instituciones educativas.

Es decir que, en total, las intensas lluvias previstas hasta marzo expondrían a un total de 12.5 millones personas en riesgo entre “alto” y “muy alto” por huaicos, así como 5.8 millones de viviendas, 6,889 centros de salud y 60,292 centros educativos, en un total de 1,430 distritos, o al 76.3% de distritos que existen en el Perú.

Peligro geológico y más en la Carretera Central

En tanto, el Ingemmet indicó a Gestión que, ante el escenario del Fenómeno de El Niño 2026-2027, en general, es importante considerar las 2,186 zonas críticas por peligros geológicos y el inventario de 37,790 ocurrencias de peligros geológicos a nivel nacional.

En tal sentido, refirió que las zonas más vulnerables son los cauces en general, los de quebradas secas, márgenes de ríos (zonas inundables y terrazas bajas) y laderas de fuerte a muy fuerte pendiente del terreno, zonas de relleno antrópico.

LIMA, 23 DE FEBRERO DE 1998. DESBORDE DEL HUAYCOLORO EN CAMPOY Y ZARATE. | FOTO: LINO CHIPANA / EL COMERCIO

En estas zonas -indica- se asienta población, carreteras y obras de infraestructura que podrían ser afectadas por peligros geológicos, como huaicos, deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas, inundaciones, entre otros.

Según data del Ingemmet, en el caso de Lima (que concentra la mayor cantidad de zonas en riesgo), gran parte de los 362 puntos críticos identificados se ubican en distritos aledaños a la Carretera Central.

Así, 53 de esos puntos se sitúan en la zona altoandina de Lima, entre el límite de ese departamento con el de Junín hasta el distrito de Vitarte, y el resto en distritos periféricos de la capital, sobre todo en Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Comas, Cieneguilla, Pachacamac, Villa María del Triunfo, entre otros.

Por su parte, Mary Moyo, especialista en gestión de riesgos de desastres de ESAN, explicó que podrían ocurrir deslizamientos en masa en zonas, tanto de fallas geológicas como en sitios de alta humedad, o en áreas en pendientes donde no existen muros de contención adecuados.

En tal sentido, advirtió que el aluvión que sufrió Chile tras intensas lluvias podría ocurrir también en la costa peruana, pero con mayor intensidad.

Ello podría suceder, sobre todo, por la ocurrencia de deslizamientos en las zonas altas, por ejemplo, en la cuenca del río Rímac, dado que, en este caso, tiene mayor pendiente. Esta va desde los 5,000 a 0 metros sobre el nivel del mar.

Mencionó que, sólo en la zona de Chosica, existen 21 quebradas que se pueden activar por intensas lluvias y por donde descenderían huaicos hasta la cuenca del Rímac. Esto afectaría también el suministro de agua para la capital.