Según la mandataria Keiko Fujimori, Perú goza de la estabilidad macroeconómica necesaria para atraer capitales salvadoreños, con mecanismos como Obras por Impuestos, acuerdos G2G y asociaciones público-privadas. Foto: Presidencia del Perú
Según la mandataria Keiko Fujimori, Perú goza de la estabilidad macroeconómica necesaria para atraer capitales salvadoreños, con mecanismos como Obras por Impuestos, acuerdos G2G y asociaciones público-privadas. Foto: Presidencia del Perú
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Redacción Gestión
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Como parte de su visita a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo un encuentro con empresarios de dicho país para invitarlos a apostar por nuestro mercado.

Fujimori Higuchi precisó, respecto al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y El Salvador, que hasta el momento se ha avanzado con 14 de 19 capítulos y los equipos técnicos de cada país siguen trabajando en los puntos pendientes.

“De los 19 capítulos, ya 14 están resueltos. Poco a poco los equipos técnicos siguen avanzando, pero no quiero que esperen a que se dé el tratado de libre comercio. Desde ya los invito a invertir”, mencionó.

La mandataria resaltó la ubicación geográfica del Perú como una ventaja competitiva para las empresas salvadoreñas interesadas

Keiko Fujimori mencionó mecanismos de inversión para la participación privada en proyectos de infraestructura como asociaciones público-privadas (APP), los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G) y

“En vez de pagar tus impuestos, puedes construir una carretera en la zona donde estás invirtiendo y esto, además, acerca a los inversionistas con las comunidades”, dijo sobre las OxI.

Factor político

La visita de Fujimori a El Salvador sirvió para acercarse a la política estricta de Nayib Bukele contra la delincuencia y el crimen organizado, pero también le permitió exponer sobre los avances en estabilidad política del Perú.

Resaltó el retorno a la bicameralidad después de 30 años, lo que permite generar condiciones de mayor estabilidad política, un factor relevante para la confianza de los inversionistas.

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