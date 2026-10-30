Como parte de su visita a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo un encuentro con empresarios de dicho país para invitarlos a apostar por nuestro mercado.

Fujimori Higuchi precisó, respecto al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y El Salvador, que hasta el momento se ha avanzado con 14 de 19 capítulos y los equipos técnicos de cada país siguen trabajando en los puntos pendientes.

“De los 19 capítulos, ya 14 están resueltos. Poco a poco los equipos técnicos siguen avanzando, pero no quiero que esperen a que se dé el tratado de libre comercio. Desde ya los invito a invertir”, mencionó.

La mandataria resaltó la ubicación geográfica del Perú como una ventaja competitiva para las empresas salvadoreñas interesadas, ya que somos “un hub logístico y comercial” por estar al centro de Sudamérica.

Keiko Fujimori mencionó mecanismos de inversión para la participación privada en proyectos de infraestructura como asociaciones público-privadas (APP), los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G) y el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

“En vez de pagar tus impuestos, puedes construir una carretera en la zona donde estás invirtiendo y esto, además, acerca a los inversionistas con las comunidades”, dijo sobre las OxI.

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Factor político

La visita de Fujimori a El Salvador sirvió para acercarse a la política estricta de Nayib Bukele contra la delincuencia y el crimen organizado, pero también le permitió exponer sobre los avances en estabilidad política del Perú.

Resaltó el retorno a la bicameralidad después de 30 años, lo que permite generar condiciones de mayor estabilidad política, un factor relevante para la confianza de los inversionistas.