Durante El Niño costero del 2017 y el ciclón Yaku del 2023, la incidencia del dengue aumentó. (Foto: Minsa)
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Los últimos pronósticos de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) continúan apuntando a que El Niño alcanzaría una magnitud extraordinaria. Pero sus efectos sobre la salud de la población empezarán antes de las lluvias intensas: el calor acelera el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue y las precipitaciones multiplican los criaderos. A ello se suma el aumento de las infecciones respiratorias y las diarreas.

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