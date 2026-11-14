El fenómeno de El Niño costero, que comenzó en marzo de 2026, mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y empezaría a debilitarse progresivamente hasta julio de ese año, de acuerdo con el último comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen)

El comité técnico alertó sobre lluvias por encima de lo normal, temperaturas récord y un mayor riesgo de inundaciones en distintas zonas del país.

En su Comunicado Oficial N.° 20-2026, publicado el 13 de noviembre, la entidad señaló que el calentamiento del mar continúa en gran parte del Pacífico tropical y alcanza su mayor intensidad frente a la costa peruana.

LLUVIAS INTENSAS: ¿QUÉ REGIONES SERÁN LAS MÁS AFECTADAS?

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, las precipitaciones superarían sus valores habituales en la costa norte, la sierra norte occidental, la costa central y la sierra central occidental. La mayor frecuencia e intensidad de lluvias se concentraría en la costa norte.

Para el verano de 2027, el Enfen prevé que esta tendencia se mantenga a lo largo de toda la costa, así como en la sierra norte y central occidental.

En contraste, se esperan precipitaciones normales o inferiores a lo habitual en la sierra suroriental, la sierra centro oriental y la Amazonía. En la región del Titicaca, las lluvias estarían por debajo de sus niveles normales.

El pronóstico también contempla caudales superiores a lo normal en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. Los incrementos serían particularmente importantes en los ríos Tumbes y Piura.

Desde enero de 2027, esta tendencia se extendería a los ríos de la costa central y sur, entre ellos el Chillón, Rímac, Lurín, Pisco e Ica.

TEMPERATURAS RÉCORD Y OLEAJES ANÓMALOS EN EL LITORAL

El calentamiento del mar también tendría efectos sobre las temperaturas del aire. Según el Enfen, estas se mantendrían muy por encima de sus valores habituales en toda la costa peruana, con posibilidad de alcanzar nuevos récords durante el verano de 2027.

A ello se suma la previsión de que el nivel del mar permanezca por encima de su promedio en todo el litoral, con una mayor elevación en la zona norte.

El fenómeno mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. El organismo también alertó sobre el incremento de caudales de ríos, oleajes anómalos y riesgos de erosión costera. Foto: ENFEN

La entidad advirtió que durante diciembre de 2026 y enero de 2027 aumentaría la probabilidad de oleajes anómalos provenientes del norte, sin descartar episodios del sur.

La coincidencia de estos eventos con niveles elevados del mar incrementaría el riesgo de inundaciones y erosión costera, principalmente en playas de baja pendiente.

CAMBIOS EN LA DISPONIBILIDAD PESQUERA

En cuanto a los recursos hídricos, el Enfen estimó que los embalses de la costa norte mantendrían sus volúmenes actuales o registrarían incrementos ligeros. En particular, Tinajones, en Lambayeque, no alcanzaría sus niveles normales de operación.

En el centro y sur del país, los embalses continuarían descendiendo, aunque permitirían cubrir las demandas de agua con normalidad. Una situación de mayor preocupación se presentaría en Paucarani, en Tacna, cuyo volumen podría caer hasta niveles muy bajos.

📣 La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” - #ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero, el cual continuaría hasta inicios de invierno de 2027. Comunicado ➡️ https://t.co/Z9mupgzbCn https://t.co/pyiFb61T5p — ENFEN (@enfenperu) November 13, 2026

En el sector pesquero, la anchoveta continuaría concentrándose en zonas cercanas a la costa y a mayor profundidad de lo habitual. En tanto, la samasa mantendría una importante disponibilidad en el norte del litoral.

El organismo también proyectó la presencia de peces machete de hebra, sierra y langostino café en la costa centro-norte, mientras que especies como el perico, atún de aleta amarilla y melva seguirían disponibles frente a todo el litoral.

Ante este escenario, el Enfen recomendó a las autoridades y a la población mantenerse informadas sobre los avisos de oleajes y pronósticos oficiales, así como reforzar la protección de viviendas ubicadas en zonas expuestas a lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa.

El próximo Comunicado Oficial del Enfen está previsto para el 30 de noviembre de 2026.