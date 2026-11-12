El Niño: pese al golpe climático, empresarios son optimistas sobre 4 indicadores Foto: Daniel Apuy / GEC
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Whitney Miñán
Whitney Miñán

El fenómeno de El Niño es el principal riesgo local en el Perú. Sin embargo, todavía el sector privado mantiene el optimismo para el mediano plazo y parece que hay confianza sobre que el país podrá salir a flote tras el golpe de la anomalía climática. Al menos esto se desprende de una encuesta realizada a dueños de empresas y gerentes generales corporativos, compartida con Gestión.

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