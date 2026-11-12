El Índice de Confianza de Vistage alcanzó 139 puntos en el tercer trimestre. Aunque este no es su mejor resultado en el año (segundo trimestre alcanzó 140 puntos), es el tercero más destacable desde la pandemia.

Con una mirada más general, poco más de la mitad de los ejecutivos encuestados señaló que en comparación con el año anterior, la economía peruana ha mejorado. Vale recordar que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3.4% el año pasado y, en lo que va del 2026 –a agosto– se expandió 3.14%.

Es más, para los próximos 12 meses, el 66% espera que la economía del país esté mejor. Actualmente, las proyecciones oficiales, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestran que la actividad económica crecería 3.4% tanto este año como en el 2027.

Raúl Gonzales, CEO de Vistage Perú, explicó a Gestión: “Hay preocupación, pero el empresario no se paraliza. Incluso en momentos de gran incertidumbre, vemos que muchos siguen invirtiendo y cuidando su empresa”.

“Donde sí se nota más cautela es en la mirada sobre el país. Quienes esperan que la economía esté mejor en 12 meses bajaron de 79% a 66% de un trimestre a otro, y quienes esperan que esté peor pasaron de 2% a casi 10%. El empresario distingue entre lo que no puede controlar y lo que sí puede gestionar”, agregó.

“El Niño fundamentalmente va a afectar a dos sectores: agricultura y pesca, que son actividades importantes para la economía. A su vez, otros sectores, como construcción, minería, servicios, siguen en auge, en pie. Haciendo sumas y restas entre sectores que crecen y decrecen, se ve un optimismo finalmente. Además, el FEN es un fenómeno transitorio, por eso hasta el mismo Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sigue sin mover la tasa de política monetaria ya por decimotercer mes”, coincidió Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas de ESAN University, a Gestión.

Además, reconoció, hay otros factores que favorecen: por ejemplo, desde el lado internacional, China, nuestro principal socio comercial, mantiene su crecimiento y eso fundamenta un gran soporte de nuestras exportaciones. “Por otro lado, el cobre se vuelve cada vez más necesario en el mundo por la inteligencia artificial. Hay una mayor demanda y el precio internacional ha subido”, comentó.

Inversión y contratación

Una forma de “traducir” este optimismo es llevándolo hacia cuatro indicadores clave: inversión, facturación, rentavilidad y contratación. En el tercer trimestre, el 74% de los consultados prevé que la inversión en activos fijos de su empresa aumentará durante los próximos 12 meses.

Es importante decir que este porcentaje viene al alza. Solo a finales del año pasado, en el cuarto trimestre, era 64% los que respondían que tenían previsto invertir más.

Que las empresas prevean un incremento en maquinaria, equipos, infraestructura, tecnología, entre otros, es una de las señales adelantadas más sólidas de reactivación, confianza y expansión económica. A diferencia del gasto corriente (insumos o inventario rápido), la inversión en activos fijos implica inmovilizar capital a largo plazo.

“Nuestra encuesta se realizó a mediados de octubre, cuando las alertas sobre un Niño de magnitud extraordinaria ya eran públicas, y aun así el 74% planea aumentar su inversión en activos fijos [...] No toda esa inversión es expansión. Empresas que prevén ser afectadas están invirtiendo para protegerse, o planean hacerlo para recuperarse después”, detalló Gonzales.

En la misma línea, hay que recordar que desde el primer trimestre del 2024 (1.3%), la inversión privada no ha dejado de crecer y en el segundo trimestre de este año se expandió 17.6%, su mejor resultado incluso desde el 2010 (excluyendo el rebote tras la pandemia del covid-19).

A esto se suma que casi 9 de cada 10 empresarios espera que la facturación de su empresa se incremente el próximo año y cerca de 7 de cada 10 prevé que la rentabilidad de su compañía mejore en el mismo periodo.

Sobre la posibilidad de engrosar la planilla, el 67% de los ejecutivos respondieron que el número total de empleados de sus negocios se incrementará durante los próximos 12 meses.

“Riesgos siempre hay, en el entorno político, en la economía, en el clima y en un contexto internacional incierto. Pero lo que vemos trimestre tras trimestre es que el empresario, más que preocuparse, se ocupa de su empresa. Hoy el 87% espera aumentar su facturación y el 67% proyecta contratar más personal. Esas no son cifras de alguien que está esperando a ver qué pasa”, finalizó el representante de Vistage.