El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló que el proceso de reorganización del sector a su cargo -iniciado el 5 de agosto último como una de las primeras medidas del gobierno de Keiko Fujimori- está por concluir y que tendrá su propuesta final en la primera semana de diciembre próximo.

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), indicó que ese proceso corresponde únicamente al Midagri y a su órgano adscrito la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y que el resultado del mismo lo darán a conocer en las próximas semanas.

Añadió que en los siguientes meses se enfocarán en hacer alguna reorganización de los demás organismos adscritos a ese ministerio, como son el INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria), el SERFOR (Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), e inclusive también el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria).

Marco Vinelli, ministro del Midagri. Foto: Midagri, compartida con Gestión.

Proceso no afectará atención al FEN

Vale recordar que el proceso de reorganización se aprobó el 4 de agosto vía Decreto Supremo 008-2026-MIDAGRI, con el objetivo de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer las medidas de reforma que correspondan.

La necesidad de iniciar ese proceso radica en que, según ese decreto, se habían identificado limitaciones y debilidades significativas en su estructura organizacional y en el ejercicio de su rectoría, sustentados, entre otros, en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En cualquier caso, el titular del Midagri aseguró que el proceso de reorganización de dicho ministerio no va a afectar la atención que esa cartera está brindando a las tareas de prevención ante el Fenómeno de El Niño Costero (FEN).

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No podrán atender todos los puntos críticos

Consultado sobre este último aspecto, el ministro Vinelli reconoció que no podrán atender todos los 1,800 puntos críticos que este Gobierno había identificado que era necesario abordar para estar mejor preparados cuando arriben las intensas lluvias que suele traer el FEN.

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Explicó que, de ese universo de 1,800 puntos críticos el Gobierno Central había priorizado 536, los cuales están siendo atendidos en la actualidad, pero que con el apoyo del sector privado y de los gobiernos regionales y locales estaban atendiendo adicionalmente otras zonas de peligro, con lo cual la atención llega a un total de 700 puntos críticos.

En tal sentido, reconoció que hay una cantidad enorme de puntos críticos que, por un tema de tiempo, no se están atendiendo en este periodo, recordando que han asumido el Gobierno el 28 de julio último.

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Sin embargo, refirió que desde julio habían empezado a acelerar las acciones para mitigar los impactos de esa anomalía climática, y cuyas obras por S/2,000 millones -remarcó- están al 85% y estarán concluidas en las próximas semanas, a fin de estar preparados para la temporada de lluvias en la costa.

Seguro agrario catastrófico

De otro lado, el ministro Vinelli refirió que su sector ha destinado S/2,000 millones al Seguro Agrario Catastrófico para la cobertura de indemnizaciones para la campaña agrícola 2026-2027, a los productores agrarios cuyos cultivos sean afectados por huaicos, inundaciones o desbordes de ríos que cause el FEN.

Detalló que la póliza de ese seguro tendrá una cobertura de S/1,000 por hectárea agrícola afectada, en función al tamaño de sus cultivos que resulten dañados, aunque aclaró que no es un seguro que cubrirá los costos de producción, sino permitir que los agricultores tengan un flujo de efectivo de ocurrir el desastre.

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Señaló que, si bien ese monto puede sonar muy poco para algunos, su sector ahora no lo pueden modificar porque (cuando asumió el Gobierno), el contrato para la cobertura de ese seguro ya estaba firmado (por el anterior Gobierno).

“Lo que sí podemos hacer es evaluar para las siguientes campañas, cuando culmine la póliza, y se vaya a renovar el seguro, el introducir algún tipo de mejora, sobre todo en la atención de los desastres para que los productores tengan mucho más (cobertura) que lo que señala la póliza que tienen en este momento”, anotó.

Estas declaraciones las dio, luego de anunciar una alianza entre el Midagri y Yape, que permitirá a través de ese aplicativo digital que los usuarios reporten situaciones de emergencias en sus localidades ante la Comisión Nacional de Gestión de Riesgo del Fenómeno El Niño, a cargo del citado ministerio.