De acuerdo con la firma, las estimaciones de contratación para evaluaciones estructurales e impermeabilización de techos se vienen disparando a ritmos de doble y triple dígito. Frente a este escenario, Antonio Sillero, director ejecutivo de SIGRAL, afirmó a Gestión que la compañía prevé cerrar el 2026 con un incremento en ventas de entre 10% y 15%.

“Estamos viendo una concientización cada vez mayor en las empresas sobre la importancia de verificar que sus instalaciones estén en buen estado antes de que ocurra un evento. Postergar las evaluaciones no elimina los riesgos, únicamente aumenta la probabilidad de que sus consecuencias sean más severas y costosas”, sostuvo Sillero.

El punto de quiebre en las estructuras y el factor El Niño

Aunque la prevención sísmica representa un frente de revisión constante, la demanda experimentó un salto drástico a partir del 2025. A raíz de eventos vinculados a estructuras en 2025, que marcaron un antes y un después en la percepción de riesgo del sector privado, la solicitud de diagnósticos e inspecciones técnicas estructurales no solo se duplicó en volumen de propuestas, sino que se cuadruplicó en la cantidad de inmuebles evaluados, pasando de 23 a 97 locales comerciales e industriales.

En paralelo, la inminencia del Fenómeno El Niño (FEN) y el riesgo de lluvias intensas generaron una reacción de urgencia en el mantenimiento de techos. Mientras que entre 2024 y 2025 la demanda de supervisión para impermeabilizaciones en cubiertas fue nula, en lo que va del 2026 SIGRAL registra más de 20 solicitudes de servicios enfocadas exclusivamente en proteger edificaciones contra infiltraciones.

“Cuando ocurren eventos que evidencian vulnerabilidades en las infraestructuras, el mercado reacciona de inmediato. En el caso de las lluvias, techos y coberturas se convierten en puntos críticos si presentan deterioro o falta de mantenimiento. Las empresas entienden que el agua genera una carga adicional sobre la estructura, y que corregir un problema en plena temporada de precipitaciones es mucho más complejo y costoso”, explicó Sillero.

Este despliegue preventivo se concentra fuertemente en industrias donde la seguridad operacional y el aforo masivo son determinantes: el sector Educación lidera los requerimientos de evaluación con cerca del 50% de las solicitudes, seguido por el sector Retail con un 34% de la demanda acumulada, según datos de SIGRAL.

El costo del diagnóstico frente al presupuesto de obra

Al analizar las decisiones de inversión, la empresa especialista identificó que el primer paso para los comités ejecutivos pasa por presupuestar la elaboración de un informe técnico de evaluación estructural, cuyo costo oscila entre S/ 5 y S/ 10 por metro cuadrado (+ IGV). A partir de ese diagnóstico, el rango de inversión varía según la magnitud de la intervención requerida.

“El costo del diagnóstico es mínimo comparado con el valor de la propiedad o el impacto de una paralización. Dependiendo de las variables del inmueble, nuestros clientes están invirtiendo entre S/ 900 y S/ 1,500 por metro cuadrado cuando se requiere ejecutar un reforzamiento estructural. Para trabajos de impermeabilización de techos y coberturas, los presupuestos estimados van de S/ 90 a S/ 150 por metro cuadrado”, detalló el ejecutivo.

Respecto a los tiempos de ejecución, las inspecciones iniciales toman entre 7 y 30 días, en función del metraje del local y del nivel de detalle solicitado, el cual puede ir desde una revisión visual hasta estudios invasivos en vigas y columnas.

El retail representa el 34% de la demanda de diagnósticos técnicos, con un creciente interés por la impermeabilización de techos en plazas de provincias como Arequipa y Trujillo. (Foto referencial / GEC)

La ruta geográfica de la prevención

En el mapa de expansión de este tipo de servicios, la atención de las corporaciones se ha desplazado activamente hacia provincias. Aunque Lima concentra el mayor volumen de infraestructura evaluada, ciudades como Arequipa y Trujillo lideran la demanda en el interior del país, seguidas por plazas comerciales como Tarapoto, Ica, Chiclayo y Cusco.

Sillero remarcó que las empresas se encuentran en un momento pico de contratación, impulsadas por el cierre de los presupuestos anuales de mantenimiento del próximo ejercicio y la necesidad de ejecutar obras antes del inicio de la temporada de lluvias del primer trimestre.

Esta radiografía del mercado se apoya en el recorrido de SIGRAL, que en sus 27 años de operación acumula más de 320 proyectos en locales de retail, un centenar en plantas e instalaciones industriales, y más de 90 en el sector educativo.

“El mantenimiento adecuado es el punto más crítico que encontramos en las inspecciones. No suele ser un fallo de diseño original, sino una falta de continuidad en las revisiones programadas. Hacia el cierre de año, los gerentes generales y de operaciones deben prever estas contingencias en sus presupuestos antes de que las contingencias climáticas o sísmicas obliguen a asumir pérdidas operativas mayores”, concluyó el director ejecutivo de SIGRAL.