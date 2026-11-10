El sector educación concentra cerca del 50% de las solicitudes de evaluación estructural para garantizar la seguridad de sus campus frente a riesgos climáticos y sísmicos. (Foto: SIGRAL)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

La alta dirección del sector privado en el Perú viene reestructurando sus presupuestos de operación para dejar de ver el mantenimiento como un gasto reactivo y convertirlo en una estrategia de supervivencia. Un reciente balance de SIGRAL S.A., compañía especializada en gerenciamiento de proyectos, evidencia un giro de timón en el mercado: la certeza de que la vulnerabilidad climática y el riesgo sísmico ya no permiten esperar a un siniestro para intervenir un inmueble.

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