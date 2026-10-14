La oferta comercial de San Isidro crecerá con nuevos espacios en edificios corporativos, en un mercado donde los restaurantes y las cafeterías concentran buena parte de la demanda. Foto: Hyatt
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Karen Guardia Quispe
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El crecimiento de las placas comerciales ya no solo se observa en los edificios corporativos de Miraflores, sino también en San Isidro, que se prepara para añadir nuevos espacios. San Isidro, que concentra la mayor oferta de edificios corporativos de la capital, muestra una creciente tendencia por integrar espacios comerciales en los proyectos de oficinas de clase A y B. ¿Cómo ha evolucionado este mercado y dónde se ubicarán los futuros espacios para el comercio?

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