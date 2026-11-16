Ministerio de Defensa afirma que equipos de rayos X en módulo de control de acceso a penales ‘El Milagro’ y Ancón I inspeccionan paquetes, no personas. Foto: Mindef
Ministerio de Defensa afirma que equipos de rayos X en módulo de control de acceso a penales ‘El Milagro’ y Ancón I inspeccionan paquetes, no personas. Foto: Mindef
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Redacción Gestión
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han sido homologados y supervisados por las instancias competentes, informó el Ministerio de Defensa.

Detalló que los equipos impiden el ingreso de objetos prohibidos, como celulares y chips, que podrían ser utilizados para cometer delitos, entre ellos la extorsión.

“El sistema de control está compuesto por un arco de seguridad, un escáner de ondas milimétricas y un escáner de rayos X, todos instalados en un módulo de seguridad”, explicó.

Los dos primeros equipos operan mediante tecnologías electromagnéticas no ionizantes; es decir, no emiten rayos X. En tanto,

El ministerio explicó que en cumplimiento de la normativa vigente, el equipo de rayos X fue supervisado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) antes de su importación e instalación. Por su parte, los otros dos equipos, que operan sin radiación ionizante, cuentan con la homologación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Ministerio de Defensa afirma que escáners control de acceso a penales ‘El Milagro’ y Ancón I cumplen la normativa vigente. Foto: Mindef.
Ministerio de Defensa afirma que escáners control de acceso a penales ‘El Milagro’ y Ancón I cumplen la normativa vigente. Foto: Mindef.

Asimismo, indicó que de acuerdo con el informe técnico y regulatorio de la empresa proveedora Nuctech Company Limited, que recoge referencias de organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la inspección de alimentos mediante rayos X no los vuelve radiactivos ni altera su sabor, valor nutricional o inocuidad.

Por tanto, los alimentos, bebidas y productos perecibles pueden pasar por este proceso de inspección sin que ello afecte sus características.

Precisó que, todas las personas que ingresan a estos penales, incluyendo autoridades, visitas de los internos, trabajadores penitenciarios, reos trasladados, están obligados a pasar por el módulo de control de seguridad instalado en los exteriores de ambos establecimiento penitenciarios.

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