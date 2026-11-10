Se trata del programa “Farmacia Vecina” y Padomi Delivery, ambos a cargo del concesionario Salog desde 2010, pero que le ha propuesto al Seguro Social amplificar su alcance. Para saber el estado de esta negociación, Gestión conversó con Mario Hernández Rubiños, Gerente de Promoción y Gestión de la Inversión Privada de EsSalud.

¿Hay fecha?

Hasta ahora, se mantiene que la adenda de Salog se concrete en lo que queda del año, según la cartera oficial de ProInversión, aunque podría haber un ajuste. De hecho, a finales de octubre, la agencia la incluyó en una relación de cuatro modificaciones contractuales que permitirían adelantar “más de US$ 1,000 millones en inversiones sin que el Estado financie la infraestructura” en una nota de prensa.

Específicamente de este potencial acuerdo, ProInversión remarcó que se busca ampliar el programa Farmacia Vecina y Padomi Delivery, que creó Salog, para atender ya no 120 mil asegurados en Lima y Callao, sino 500 mil. Aparte, se incorporaría una plataforma tecnológica para el seguimiento de pacientes crónicos, como son diabetes, hipertensión o asma.

Hay que precisar que este servicio permite que los beneficiados recojan sus medicamentos sin costo extra en farmacias y boticas privadas afiliadas cercanas a sus hogares, en lugar de ir a los hospitales.

El servicio que brinda Salog facilita la llegada de los medicamentos a pacientes crónicos como las personas diabéticas. Foto: Andina.

El grupo de cuatro adendas en trámite incluye otra con EsSalud: Torre Trecca, que reactivó este centro de diagnóstico tras más de una década de negociación y que ya inició obras la semana pasada.

Sobre Salog, y a pesar de lo informado por ProInversión, Hernández se limitó a resaltar que “existe un documento de adenda y que lo que está pendiente es ponerse de acuerdo en algunos detalles, en el marco del proceso de evaluación conjunta” que exige la ley que rige las Asociaciones Público-Privadas (APP).

“Participa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la propia agencia y la Contraloría. Espero realmente que en dos o tres meses todo esto se resuelva y firmar con Salog”, explicó.

Restricciones por resolver

¿Cuáles son esos problemas que, por ahora, frenan la adenda? Hernández indicó que, al tratarse de negociaciones activas, no puede revelar todos los detalles, pero sí remarcó uno de ellos.

El concesionario propone entre sus compromisos extra tener una droguería (almacén de los medicamentos listos para despachar en Lima), pero el propio EsSalud prohibió la posibilidad de encargar a empresas privadas este servicio hace unos años vía una resolución interna. Revocarla es uno de los pasos pendientes de la nueva gestión del Seguro Social para viabilizar este acuerdo.

“Buscan extender su capacidad de almacenamiento con ese espacio temporal. Pero no pueden hacerlo en su propio local porque años atrás salió esa regulación de EsSalud que lo prohibe. Es algo que puede ser superado”, aclaró.

De firmarse la adenda, Salog podrá apoyar a EsSalud para distribuir medicinas en caso se produzca una ruptura del abastecimiento directo que ofrece el Seguro Social. Foto: Lino Chipana (GEC).

Respecto a qué otras cosas ofrece Salog para este nuevo acuerdo con el Seguro Social, el funcionario sostuvo que, aparte de la plataforma tecnológica y la drogería, está contemplado que el concesionario pueda ayudar a EsSalud en situaciones de desabastecimiento de medicinas de una forma más directa.

Concretamente se trata de habilitar a la empresa para que, en casos donde se produzca “una ruptura de la disponibilidad de medicamentos que rompa la cadena de dispensación”, pueda comprar medicamentos especialmente destinados a los pacientes crónicos con la venia de EsSalud.

“Se estima que el gasto de bolsillo en esas medicinas es de S/ 300 anuales, que para esta clase de pacientes es bastante [...] En caso se produzca esa emergencia, Salog podrá mitigar la falta de disponibilidad. Lo que no queremos es afectar los tratamientos. Si una persona diabética o hipertensa no recibe a tiempo sus medicamentos la afectación es muy elevada”, comentó