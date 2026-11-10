Se estima que el servicio de Salog le ahorra al bolsillo de los pacientes atendidos alrededor de S/ 300 anuales. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Se estima que el servicio de Salog le ahorra al bolsillo de los pacientes atendidos alrededor de S/ 300 anuales. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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EsSalud ya destrabó la Torre Trecca, vía una adenda, pero en cartera aún tienen otra modificación contractual pendiente. Su cierre es clave: involucra el servicio de distribución de medicamentos en Lima a miles de asegurados.

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