La factura de envejecer en Perú: adultos mayores gastan S/ 1,765 pese a tener EsSalud. | Foto: Essalud
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Gerardo Rosales Diaz
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El Perú envejece a un ritmo acelerado y, con ello, aumentan las necesidades de atención médica. Sin embargo, este cambio demográfico ocurre mientras el Seguro Social de Salud (EsSalud) enfrenta mayores tiempos de espera para conseguir citas, una creciente demanda de servicios y una menor participación de jóvenes entre sus asegurados.

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