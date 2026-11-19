El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la ocurrencia de lluvias de fuerte a extrema intensidad en la costa norte durante las próximas 24 horas. Tumbes concentra el mayor nivel de riesgo, mientras que en Piura se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, principalmente en las zonas del interior.

De acuerdo con el pronóstico del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 0.1 y 60 milímetros por día, equivalentes a 60 litros de agua por metro cuadrado. El Senamhi señala una alta probabilidad de ocurrencia de estas precipitaciones.

Las lluvias podrían presentarse acompañadas de ráfagas de viento, niebla y neblina, condiciones que podrían reducir la visibilidad y dificultar el tránsito en las zonas afectadas.

¿Qué provincias recibirán las lluvias más intensas?

En Tumbes, el pronóstico contempla lluvias de extrema intensidad en sus tres provincias: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

En Piura, las precipitaciones alcanzarían una intensidad fuerte en las provincias de Huancabamba, Piura, Sullana, Talara, Ayabaca y Morropón.

En Tumbes y Piura se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad. Foto: Senamhi/ X.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a las comunicaciones de las autoridades y adoptar medidas de prevención, especialmente frente a la posibilidad de inundaciones y activación de quebradas.

🔴 Se prevé #LluviasIntensas (nivel rojo) hasta el 20/11 en varias provincias de los departamentos de Piura y Tumbes, de acuerdo con el aviso de corto plazo del @Senamhiperu. https://t.co/crgaA2kniN — COEN - INDECI (@COENPeru) November 19, 2026

Lluvias también alcanzarán otras regiones

El pronóstico meteorológico señala que las precipitaciones afectarán a 131 provincias de 23 regiones del país. En la costa, además de Tumbes y Piura, se prevén lluvias de menor intensidad en Lambayeque, La Libertad y Áncash.

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En la costa central, principalmente en Lima, se esperan lluvias y lloviznas de ligera a moderada intensidad. Un panorama similar se prevé en la costa sur, especialmente en Moquegua y Tacna. Estas condiciones podrían generar mayor humedad y reducción de la visibilidad en algunos sectores.

¿Qué ocurrirá en la sierra y selva?

En la sierra norte se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, mientras que en la sierra central y sur las precipitaciones serían de ligera a moderada intensidad. Estos eventos podrían estar acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, el Senamhi prevé nevadas en localidades ubicadas por encima de los 3,900 metros sobre el nivel del mar y granizo en zonas situadas a más de 2,900 metros de altitud.

En la selva alta se esperan lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad, mientras que en el resto de la Amazonía las precipitaciones serían de ligera intensidad. También podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El organismo meteorológico precisó que la mayor probabilidad de ocurrencia de estas precipitaciones se concentrará durante las tardes, noches y madrugadas.