La campaña de mango peruano 2026/2027 enfrenta un escenario complejo por las condiciones climáticas en las principales zonas productoras. Las altas temperaturas durante el desarrollo del fruto y las lluvias fuera de temporada elevan el riesgo de enfermedades que podrían afectar la calidad de la fruta y reducir el volumen exportable.

En este contexto, Grupo Cultivemos decidió modificar su estrategia comercial y logística para esta temporada. Jim Ruiz, director del grupo, explicó a FreshPlaza que la empresa no realizará envíos marítimos de mango y concentrará sus despachos en el transporte aéreo, debido al riesgo de deterioro de la fruta.

La preocupación se intensificó por las precipitaciones registradas en Piura. En Tambogrande, los acumulados superaron los 100 milímetros tras las lluvias del último fin de semana, frente a un máximo habitual de 5 milímetros durante octubre y noviembre, según las referencias proporcionadas por el ejecutivo. Además, al 16 de noviembre, entre el 85% y el 90% de la fruta todavía estaba pendiente de cosecha.

Cultivemos descarta exportaciones marítimas de mango por riesgo de enfermedades

“No creemos que haya una compensación riesgo-beneficio”, señaló Ruiz al explicar por qué el grupo comunicó a sus clientes, desde agosto, que no realizaría envíos marítimos durante esta campaña.

El ejecutivo advirtió que las precipitaciones elevan el riesgo de antracnosis y pudrición peduncular, enfermedades fúngicas que pueden deteriorar la calidad comercial del mango. A ello se suman las altas temperaturas registradas desde la floración hasta la cosecha, que habrían alterado el proceso fisiológico de la fruta y debilitado su condición.

Ruiz mencionó el caso de Ecuador como una referencia de los riesgos que enfrenta la campaña peruana. Según sus estimaciones, durante esa semana habrían salido alrededor de 65 contenedores de mango ecuatoriano con destino a Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que la fruta presentaba afectaciones por antracnosis asociadas a las lluvias.

“Lo que le pasa a la fruta de Ecuador afectada por la lluvia es una muestra del riesgo que corre la fruta de Perú”, sostuvo.

El posible impacto también alcanzaría al mango destinado a la industria del congelado. Ruiz advirtió que esta fruta podría perder valor si presenta daños severos por hongos.

Mango peruano enfrenta campaña difícil y exportadora descarta transporte marítimo

Brasil gana terreno en los mercados del mango peruano

A las dificultades climáticas se suma la competencia de Brasil, que, según Ruiz, ha consolidado una oferta más constante y viene ganando terreno en los mercados internacionales. El ejecutivo considera que esta presión tiene un carácter estructural, a diferencia de los efectos temporales de El Niño.

“El Niño es un fenómeno climático. Brasil es un fenómeno sistemático y orgánico: cada temporada se afianza y le está quitando terreno a Perú”, afirmó.

La competencia también se refleja en los precios. De acuerdo con Ruiz, el mango brasileño suele comercializarse entre US$ 0.50 y US$ 1 por kilogramo por debajo del producto peruano. En Europa, la recesión ha ralentizado el movimiento comercial y la rotación de la fruta disminuye cuando el precio supera los 2 euros por kilogramo.

El ejecutivo indicó que los precios en ese mercado habían subido hasta ubicarse entre 5 y 5.50 euros por caja y que podrían acercarse a los 6 euros durante esa semana. Sin embargo, estos valores todavía no cumplirían las expectativas de los productores. En Estados Unidos, la situación sería similar, aunque Ruiz considera que se trata de un mercado con mayor capacidad para absorber variaciones de precios.

Según el director de Cultivemos, la mayoría de sus clientes se había cubierto con programas de compra de Brasil, que mantiene envíos constantes hacia Europa y Estados Unidos. Para Ruiz, el mango Kent peruano conserva su reconocimiento comercial, pero esa ventaja no basta para defender su participación frente a competidores con precios más bajos.

“La respuesta no debe ser pedir precios altos, sino ser más competitivos”, sostuvo.

Las lluvias en Tambogrande, Piura, elevaron el riesgo de antracnosis y pudrición peduncular en los cultivos de mango de la campaña 2026/2027.

Cultivemos concentrará sus envíos aéreos en Europa y Rusia

Ante la decisión de descartar el transporte marítimo, Grupo Cultivemos mantendrá sus exportaciones por vía aérea a través de Sunset Blush, con envíos dirigidos a Europa y Rusia. Ruiz indicó que la empresa podría incorporar Canadá como destino más adelante, pero descartó Estados Unidos y Corea debido a que el tratamiento hidrotérmico exigido para ingresar a esos mercados añadiría estrés a una fruta que considera vulnerable durante esta campaña.

La alternativa aérea también enfrenta dificultades comerciales. El ejecutivo señaló que la presencia de mango español y brasileño, principalmente en Francia, complica la colocación del producto peruano. Asimismo, comentó que las primeras llegadas de mango peruano alcanzaron precios elevados, aunque la fruta presentaba buen aspecto, pero niveles de grados Brix inferiores a lo esperado.

A esta situación se suman los elevados costos de campo, asociados a las expectativas de los productores, y el incremento de los fletes aéreos. Según Ruiz, parte de esta presión responde a que algunos exportadores de arándanos están trasladando sus volúmenes del transporte marítimo al aéreo.

“No se está perdiendo, pero los márgenes no son atractivos”, resumió.

El impacto de la campaña también podría extenderse a las familias vinculadas al cultivo. Ruiz advirtió sobre las consecuencias socioeconómicas que una menor actividad exportadora y el deterioro de la fruta podrían tener para quienes dependen de esta producción.

“Esto es realmente preocupante desde el punto de vista socioeconómico, estamos ante el inminente deterioro de la economía de miles de familias que se sustentan en este cultivo”, señaló.

Por su parte, la proyección de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM) apunta a una reducción de 39.57% en el volumen exportado durante la campaña 2026/2027 frente a la temporada 2025/2026. Ruiz considera que esta estimación corresponde a un escenario sin lluvias y advierte que los despachos podrían disminuir todavía más. La caída, según indicó, podría alcanzar tanto a los envíos marítimos como a los aéreos.

El grupo también participa en el negocio del mango orgánico a través de ANTC y Tropicales Exóticos del Norte, empresas que, según el ejecutivo, no exportarán durante esta temporada.