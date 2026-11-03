La agroexportadora peruana Masojo Corp. proyecta elevar sus exportaciones de palta a por lo menos 350 contenedores en la próxima campaña, entre fruta orgánica y convencional. La empresa busca incrementar sus envíos luego de haber colocado cerca de 220 contenedores durante este año, en un periodo que registró mejores precios comerciales pese a la menor producción peruana.

A través de su filial Aguacate Fresco del Perú, la compañía opera una finca de aproximadamente 150 hectáreas dedicada a la producción de palta orgánica para el mercado estadounidense. En la campaña que acaba de concluir, exportó cerca de 70 contenedores de esta variedad y casi 150 de fruta convencional.

Para la siguiente temporada, Masojo ya cuenta con la superficie necesaria para alcanzar un mínimo de 150 contenedores de palta orgánica y alrededor de 200 de convencional. Joseph Navarro, director de Masojo, destacó que ambos segmentos tienen comportamientos comerciales distintos, lo que también influye en la estrategia de la compañía.

“En el sector ecológico, la demanda es muy constante y los precios muy estables. En el convencional, el precio cambia cada semana. El sector ecológico es un mundo aparte. Ahora mismo, una caja de aguacates ecológicos se vende en destino por entre 14 y 15 euros”, explicó.

Campaña de arándanos con menor oferta

En paralelo, la compañía advierte un escenario más complicado para los arándanos peruanos. Navarro estima que la oferta nacional podría disminuir entre 15% y 20% esta temporada, debido a las alteraciones climáticas que adelantaron el inicio de la producción en el norte del país.

El ejecutivo explicó que la mayor parte del volumen se concentró entre junio y septiembre, por lo que el pico habitual de octubre y noviembre no llegó a materializarse. Las condiciones también obligaron a modificar la frecuencia de cosecha: de intervalos de siete u ocho días, los productores pasaron a recolectar cada cuatro o cinco días.

“Esta temporada ha sido sin duda un desafío para todos en este negocio. El producto es muy sensible a los cambios climáticos, y eso fue exactamente lo que sucedió”, comentó Navarro.

Joseph Navarro, director de Masojo, advirtió sobre el impacto de las alteraciones climáticas en la campaña peruana de arándanos: "El producto es muy sensible a los cambios climáticos, y eso fue exactamente lo que sucedió". La empresa estima que la oferta nacional podría caer entre 15% y 20%. (Foto: Midagri)

En el frente comercial, Estados Unidos fue una de las sorpresas de la campaña, debido a que su demanda permitió mantener los precios en niveles favorables. Parte de la fruta que inicialmente se destinaba a Europa fue redirigida al mercado estadounidense, lo que redujo la disponibilidad en el destino europeo. Europa continúa siendo el principal mercado de Masojo para los arándanos, aunque la empresa trabaja para ampliar su presencia en Estados Unidos.

La compañía cuenta con operaciones tanto en el norte como en el sur del país, lo que le permite extender su temporada de arándanos desde julio hasta enero. Con la campaña del norte próxima a concluir, Masojo esperaba que las regiones de Ica y Cañete iniciaran su producción en las primera semanas de noviembre, según las previsiones compartidas por su director.