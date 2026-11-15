Fiscal Carlos Pérez Sánchez fue elegido nuevo representante del Ministerio Público ante el JNE. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Fiscal Carlos Pérez Sánchez fue elegido nuevo representante del Ministerio Público ante el JNE. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
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Redacción Gestión
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, en reemplazo de Martha Maisch Molina.

La incorporación de Pérez al organismo electoral se encuentra prevista para el próximo 10 de diciembre, según informó RPP.

Tras ello, la decisión deberá formalizarse mediante una resolución y comunicarse al JNE para los procedimientos correspondientes.

Pérez Sánchez se ha desempeñado como fiscal superior titular penal en Cusco.

Cabe precisar que antes de asumir sus nuevas funciones, Pérez Sánchez deberá ser nombrado fiscal supremo provisional. Este paso responde a lo establecido en el artículo 179 de la Constitución, que dispone que el representante del Ministerio Público ante el JNE sea elegido entre los fiscales supremos en actividad o jubilados.

límite de edad para el ejercicio de la función fiscal. Su cese fue dispuesto por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, mediante la Resolución 3509-2026-MP-FN, publicada el 6 de noviembre.

Pérez Sánchez tiene previsto incorporarse al Pleno del JNE en reemplazo de Martha Maisch Molina, quien cesará por límite de edad. (Foto: GEC)
Pérez Sánchez tiene previsto incorporarse al Pleno del JNE en reemplazo de Martha Maisch Molina, quien cesará por límite de edad. (Foto: GEC)

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