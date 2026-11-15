El fiscal Carlos Pérez Sánchez fue elegido por unanimidad como nuevo representante del Ministerio Público ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en reemplazo de Martha Maisch Molina.

La incorporación de Pérez al organismo electoral se encuentra prevista para el próximo 10 de diciembre, según informó RPP.

La elección se realizó en la Junta de Fiscales Supremos, instancia encargada de designar al representante del Ministerio Público ante el ente de justicia electoral. Tras ello, la decisión deberá formalizarse mediante una resolución y comunicarse al JNE para los procedimientos correspondientes.

Pérez Sánchez se ha desempeñado como fiscal superior titular penal en Cusco. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco y la coordinación de las fiscalías provinciales penales corporativas y mixtas de esa jurisdicción.

Cabe precisar que antes de asumir sus nuevas funciones, Pérez Sánchez deberá ser nombrado fiscal supremo provisional. Este paso responde a lo establecido en el artículo 179 de la Constitución, que dispone que el representante del Ministerio Público ante el JNE sea elegido entre los fiscales supremos en actividad o jubilados.

El relevo se produce ante la salida de Martha Maisch Molina, quien terminará el 10 de diciembre de 2026, cuando cumpla 70 años, límite de edad para el ejercicio de la función fiscal. Su cese fue dispuesto por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, mediante la Resolución 3509-2026-MP-FN, publicada el 6 de noviembre.