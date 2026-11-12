El Pleno del Congreso iniciará el martes 17 de noviembre el debate de los proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2027.

La votación de las tres iniciativas está prevista para el viernes 20, según el cronograma aprobado por la Junta de Portavoces Conjunta.

El presidente del Congreso y del Senado, Miguel Ángel Torres, informó que la agenda contempla cuatro jornadas de actividades parlamentarias, que incluyen la sustentación de los dictámenes, la presentación de los pliegos presupuestales de las entidades públicas y el debate entre ambas cámaras.

¿Qué actividades se realizarán?

El cronograma establece que el martes 17 se sustentarán los dictámenes de los tres proyectos de ley, a cargo del presidente de la Comisión Bicameral. También intervendrán el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas.

Para el miércoles 18 está prevista la sustentación de los pliegos de egresos de los sectores ministeriales y de los titulares de organismos autónomos, entre ellos la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo.

En tanto, el jueves 19 se desarrollará el debate parlamentario en el Senado y la Cámara de Diputados.

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El último día de la jornada será el viernes 20, cuando se presentará el texto final y el presidente del Consejo de Ministros tendrá la oportunidad de expresar su aceptación o disconformidad con el proyecto de Ley de Presupuesto.

Posteriormente, se realizará la votación de los proyectos de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027.

¿Cuánto tiempo tendrán los senadores y diputados para debatir?

La Junta de Portavoces Conjunta acordó por unanimidad los tiempos destinados al debate parlamentario del jueves 19 de noviembre.

Tanto la Cámara de Diputados como el Senado dispondrán de tres horas para discutir las propuestas presupuestales.

En el caso de Diputados, el tiempo será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios. La misma distribución se aplicará en el Senado, donde las seis bancadas tendrán un espacio para intervenir.