Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República, que preside el senador Miguel Ángel Torres Morales, aprobó, con 50 votos a favor, la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades Campesinas y Nativas y Pueblo Afroperuano.

El referido órgano parlamentario estará encargado de estudiar, evaluar, fiscalizar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos, intervenciones y medidas de las entidades públicas competentes para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de dichos pueblos, comunidades y poblaciones.

La comisión especial estará conformada por doce (12) senadores titulares, se regirá por los principios de pluralidad y proporcionalidad, y su plazo de duración para ejercer sus funciones será el periodo parlamentario 2026-2027.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba extender exoneración del Impuesto a la Renta a intereses de ahorros

La propuesta de su creación fue planteada por la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín a través de una moción de orden del día, que contó con el respaldo de los voceros del grupo parlamentario Ahora Nación, Alfonso López Chau Nava, y de José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú.

La comisión Comisión Especial de Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades Campesinas y Nativas y Pueblo Afroperuano estará conformada por 12 senadores titulares. Foto: Congreso

Vásquez Chuquilín sustentó la Moción N.° 00012-2026-2031-S tras señalar que los pueblos indígenas u originarios y las comunidades campesinas y nativas son víctimas de amenazas por acciones extractivas de la minería ilegal, el narcotráfico y otros delitos que contaminan el territorio.

Dijo, además, que la comisión especial contará con el apoyo del servicio parlamentario para no generar ningún gasto, con la finalidad de que los pueblos originarios tengan representación y se realice la fiscalización respectiva desde el Parlamento.

Durante el debate para la constitución de la comisión especial, senadores de diversas bancadas políticas expresaron su respaldo a la propuesta de creación y formularon aportes orientados a lograr una mejor calidad de vida y desarrollo.

La senadora Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular) pidió atender las necesidades de los pueblos originarios tras lamentar que ninguno de los señalados cuenta con título de propiedad, aunque informó que ya se han conseguido títulos para varios pueblos afroperuanos con esfuerzo y dedicación.