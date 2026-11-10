Se acusa a Castillo Terrones del presunto delito de abuso de autoridad, cohecho pasivo propio y patrocinio ilegal. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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Este martes 10 de noviembre se debatirá en la Cámara de Diputados del Congreso el informe final que denuncia a Pedro Castillo, expresidente de la República, por promover ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

Además, el documento incluye al exministro de Defensa, Walter Ayala, y a ambos se les atribuye cobrar hasta US$ 40,000 para promover a militares.

De acuerdo con la denuncia, Castillo Terrones habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad, cohecho pasivo propio y patrocinio ilegal.

En tanto, al exministro Ayala se lo acusa de organización criminal, abuso de autoridad y cohecho activo genérico.

Vale acotar que este informe debió votarse en la sesión del Pleno de Diputados el pasado 29 de octubre, pero se pospuso por pedido de los abogados de Pedro Castillo y Walter Ayala.

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