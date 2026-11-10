El Ejecutivo remitió al Senado la solicitud de autorización para que la jefa de Estado cumpla actividades oficiales en ambos países entre el 15 y el 21 de noviembre. (Foto: Presidencia)
El Ejecutivo remitió al Senado la solicitud de autorización para que la jefa de Estado cumpla actividades oficiales en ambos países entre el 15 y el 21 de noviembre. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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De acuerdo con la Junta de Portavoces de la Cámara alta, el debate está previsto para las 11:30 a. m. y tendrá una duración de 30 minutos. El tiempo será distribuido de manera proporcional entre los grupos parlamentarios.

Asimismo, la agenda presidencial contempla una visita a Tokio, Japón, el 20 de noviembre, para sostener una reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

OTROS TEMAS DE AGENDA

De igual forma, el Pleno analizará el Proyecto de Resolución Legislativa 17-2026-2031-S, que propone autorizar el ingreso y tránsito de una unidad naval y de personal militar de Corea con armas de guerra al territorio peruano.

Además se verá la Moción 122, que plantea que se constituya una comisión especial de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas, pueblo afroperuano y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

También se analizará la solicitud de prórroga del Decreto Supremo132-2026-PCM, que declara estado de emergencia en los distritos de Pisco y San Andrés de la provincia de Pisco del departamento de Ica.

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