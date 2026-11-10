El Pleno del Senado debatirá este miércoles 11 de noviembre el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a salir del territorio nacional del 15 al 21 de noviembre, con el objetivo de cumplir actividades oficiales en China y Japón.

De acuerdo con la Junta de Portavoces de la Cámara alta, el debate está previsto para las 11:30 a. m. y tendrá una duración de 30 minutos. El tiempo será distribuido de manera proporcional entre los grupos parlamentarios.

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Como se recuerda, el Poder Ejecutivo remitió al Senado un oficio mediante el cual la jefa de Estado solicita autorización para viajar a la ciudad de Shenzhen, en China, donde participará en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para los días 18 y 19 de noviembre de 2026.

Asimismo, la agenda presidencial contempla una visita a Tokio, Japón, el 20 de noviembre, para sostener una reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

OTROS TEMAS DE AGENDA

De igual forma, el Pleno analizará el Proyecto de Resolución Legislativa 17-2026-2031-S, que propone autorizar el ingreso y tránsito de una unidad naval y de personal militar de Corea con armas de guerra al territorio peruano.

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Además se verá la Moción 122, que plantea que se constituya una comisión especial de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas, pueblo afroperuano y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

También se analizará la solicitud de prórroga del Decreto Supremo132-2026-PCM, que declara estado de emergencia en los distritos de Pisco y San Andrés de la provincia de Pisco del departamento de Ica.