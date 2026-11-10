Comisión Directiva del Congreso no sesionó por segunda vez por ausencia de miembros de Diputados. Foto: Congreso.
Comisión Directiva del Congreso no sesionó por segunda vez por ausencia de miembros de Diputados. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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debido a la ausencia de integrantes de la Cámara de Diputados.

“Para nosotros esto genera preocupación, porque no nos permite continuar con una propuesta de eficiencia, de austeridad”, mencionó en declaraciones a la prensa.

Según Torres, la medida busca mantener las políticas de ahorro aplicadas durante su gestión.

Indicó que estos recursos servirían para atender problemas relacionados con el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.

También destacó la reducción del uso de papel, tinta, tóner y teléfonos celulares.

Torres agregó que la disminución de grupos parlamentarios y comisiones especiales permite reducir gastos. Asimismo, sostuvo que el Congreso funciona con menos trabajadores que durante la etapa unicameral.

Asimismo, rechazó que la propuesta pretenda “asfixiar” a la Cámara de Diputados. Aseguró que los recortes se concentrarían en los servicios comunes del Congreso y no en el presupuesto propio de dicha cámara.

“Yo espero, sinceramente, que luego ya haber convocado en dos oportunidades a la Comisión Directiva, sea el presidente de la Cámara de Diputados (...) quien pueda traernos, si quiere, una mejor propuesta”, añadió.

Como se recuerda, la El presidente del Senado, Miguel Torres, tras ello reprogramó la reunión para el martes 10 de noviembre.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, respondió al Torres y se refirió a la convocatoria para evaluar la propuesta presupuestaria del Congreso.

Reto indicó el documento de la propuesta, de más de 500 páginas, fue enviado el viernes después de las 5 de la tarde.

Agregó que el aplazamiento permitiría analizar una propuesta que, según denunció, fue elaborada sin consulta ni participación de su cámara.

“No se trata de enviarlo en el último momento para presionar una aprobación a ciegas, aduciendo premuras y fechas que se vencen”, indicó a través de un video.

Presidente del Senado, Miguel Torres. (Foto: Congreso de la República)
Presidente del Senado, Miguel Torres. (Foto: Congreso de la República)

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