El presidente del Senado, Miguel Torres, indicó que la Comisión Directiva del Congreso no pudo sesionar por segunda vez debido a la ausencia de integrantes de la Cámara de Diputados.

“Para nosotros esto genera preocupación, porque no nos permite continuar con una propuesta de eficiencia, de austeridad”, mencionó en declaraciones a la prensa.

La propuesta plantea reducir en cerca de S/450 millones el presupuesto de S/1,850 millones asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Según Torres, la medida busca mantener las políticas de ahorro aplicadas durante su gestión.

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El titular del Senado afirmó que esas medidas ya permitieron devolver S/303 millones durante el año. Indicó que estos recursos servirían para atender problemas relacionados con el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.

Entre las acciones de ahorro mencionó la eliminación de alquileres y la racionalización del personal. También destacó la reducción del uso de papel, tinta, tóner y teléfonos celulares.

Torres agregó que la disminución de grupos parlamentarios y comisiones especiales permite reducir gastos. Asimismo, sostuvo que el Congreso funciona con menos trabajadores que durante la etapa unicameral.

Asimismo, rechazó que la propuesta pretenda “asfixiar” a la Cámara de Diputados. Aseguró que los recortes se concentrarían en los servicios comunes del Congreso y no en el presupuesto propio de dicha cámara.

“Yo espero, sinceramente, que luego ya haber convocado en dos oportunidades a la Comisión Directiva, sea el presidente de la Cámara de Diputados (...) quien pueda traernos, si quiere, una mejor propuesta”, añadió.

Como se recuerda, la Comisión Directiva del Congreso de la República suspendió su sesión por falta de quórum, debido a la ausencia de los representantes de la Cámara de Diputados. El presidente del Senado, Miguel Torres, tras ello reprogramó la reunión para el martes 10 de noviembre.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, respondió al Torres y se refirió a la convocatoria para evaluar la propuesta presupuestaria del Congreso.

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Reto indicó el documento de la propuesta, de más de 500 páginas, fue enviado el viernes después de las 5 de la tarde.

Asimismo, explicó que solicitaron reprogramar la reunión ante la imposibilidad de que todos los integrantes de la Mesa Directiva de Diputados asistieran. Agregó que el aplazamiento permitiría analizar una propuesta que, según denunció, fue elaborada sin consulta ni participación de su cámara.

“No se trata de enviarlo en el último momento para presionar una aprobación a ciegas, aduciendo premuras y fechas que se vencen”, indicó a través de un video.